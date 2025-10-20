https://1prime.ru/20251020/platina-863716839.html

Цены на платину бьют рекорды: инвесторы устали от золота

2025-10-20T12:49+0300

мнения аналитиков

норникель

сша

китай

юар

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Резкий рост стоимости платины в 2025 году — более чем на 70% до $1745 за унцию — обусловлен сочетанием серьезного дефицита предложения драгметалла, вызванного сокращением добычи, ограниченным объемом вторичной переработки и укрепляющимся инвестиционным спросом на фоне рекордного роста цен на золото, а также желанием инвесторов найти альтернативу перегретому рынку золота. Инвестиционный интерес усиливается благодаря ослаблению доллара США, торговому противостоянию между США и Китаем, а также растущему спросу на платину в ювелирном секторе и промышленности, что в сочетании с дефицитом формирует мощное ценовое давление. Рынок платины третий год подряд испытывает существенный дефицит из-за сокращения добычи на 2-5% в ведущих странах, включая снижение производства в ЮАР и ограниченный рост производства в России, а также низких объемов вторичной переработки металла. При этом общий спрос сохраняется на высоком уровне — примерно 7,7 млн унций в 2025 году из-за роста спроса на электромобили, что вместе с ограниченным предложением создает дефицит около 0,8 млн унций, или 11% годового спроса, усиливающий ценовое давление на рынок платины. Инвесторы в целом проявляют повышенный интерес к драгоценным металлам в 2025 году. На фоне высокой экономической и геополитической неопределенности, повышения инфляции и волатильности на рынках они стали важным инструментом хеджирования рисков и сохранения капитала. Однако платина опережает золото и серебро по росту стоимости благодаря сочетанию ограниченного предложения, промышленного спроса (особенно в автомобильной и водородной отраслях) и растущему инвестиционному интересу, вызванному поиском инвесторами альтернатив перегретому рынку золота и стремлением диверсифицировать портфели. Текущие уровни цен на платину, достигшие максимума за 12 лет, в значительной степени оправданы и подкреплены долговременными фундаментальными драйверами — ростом спроса в водородной энергетике, расширением платинового сегмента на китайском ювелирном рынке и стабильным использованием в автомобильных катализаторах. В то же время сохраняются риски, связанные с возможным сокращением производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и неопределенностью в монетарной политике мировых центральных банков, что может сделать дальнейшее движение цены крайне волатильным и непредсказуемым. Долгосрочный потенциал платины сохраняется благодаря фундаментальному дефициту и растущему спросу в различных секторах, однако для более выгодного входа инвесторам можно порекомендовать дождаться краткосрочной коррекции на рынке. Для российских инвесторов наиболее удобными способами вложений остаются акции "Норникеля" — главного отечественного производителя платины, а также торговля физическим металлом через инструменты типа PLTRUB_TOM на Московской бирже.Автор - Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"

мнения аналитиков, норникель, сша, китай, юар