Цены на платину бьют рекорды: инвесторы устали от золота - 20.10.2025, ПРАЙМ
Цены на платину бьют рекорды: инвесторы устали от золота
Цены на платину бьют рекорды: инвесторы устали от золота - 20.10.2025, ПРАЙМ
Цены на платину бьют рекорды: инвесторы устали от золота
Резкий рост стоимости платины в 2025 году — более чем на 70% до $1745 за унцию — обусловлен сочетанием серьезного дефицита предложения драгметалла, вызванного... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T12:49+0300
2025-10-20T12:49+0300
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Резкий рост стоимости платины в 2025 году — более чем на 70% до $1745 за унцию — обусловлен сочетанием серьезного дефицита предложения драгметалла, вызванного сокращением добычи, ограниченным объемом вторичной переработки и укрепляющимся инвестиционным спросом на фоне рекордного роста цен на золото, а также желанием инвесторов найти альтернативу перегретому рынку золота. Инвестиционный интерес усиливается благодаря ослаблению доллара США, торговому противостоянию между США и Китаем, а также растущему спросу на платину в ювелирном секторе и промышленности, что в сочетании с дефицитом формирует мощное ценовое давление. Рынок платины третий год подряд испытывает существенный дефицит из-за сокращения добычи на 2-5% в ведущих странах, включая снижение производства в ЮАР и ограниченный рост производства в России, а также низких объемов вторичной переработки металла. При этом общий спрос сохраняется на высоком уровне — примерно 7,7 млн унций в 2025 году из-за роста спроса на электромобили, что вместе с ограниченным предложением создает дефицит около 0,8 млн унций, или 11% годового спроса, усиливающий ценовое давление на рынок платины. Инвесторы в целом проявляют повышенный интерес к драгоценным металлам в 2025 году. На фоне высокой экономической и геополитической неопределенности, повышения инфляции и волатильности на рынках они стали важным инструментом хеджирования рисков и сохранения капитала. Однако платина опережает золото и серебро по росту стоимости благодаря сочетанию ограниченного предложения, промышленного спроса (особенно в автомобильной и водородной отраслях) и растущему инвестиционному интересу, вызванному поиском инвесторами альтернатив перегретому рынку золота и стремлением диверсифицировать портфели. Текущие уровни цен на платину, достигшие максимума за 12 лет, в значительной степени оправданы и подкреплены долговременными фундаментальными драйверами — ростом спроса в водородной энергетике, расширением платинового сегмента на китайском ювелирном рынке и стабильным использованием в автомобильных катализаторах. В то же время сохраняются риски, связанные с возможным сокращением производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и неопределенностью в монетарной политике мировых центральных банков, что может сделать дальнейшее движение цены крайне волатильным и непредсказуемым. Долгосрочный потенциал платины сохраняется благодаря фундаментальному дефициту и растущему спросу в различных секторах, однако для более выгодного входа инвесторам можно порекомендовать дождаться краткосрочной коррекции на рынке. Для российских инвесторов наиболее удобными способами вложений остаются акции "Норникеля" — главного отечественного производителя платины, а также торговля физическим металлом через инструменты типа PLTRUB_TOM на Московской бирже.Автор - Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"
2025
Дмитрий Вишневский
Дмитрий Вишневский
12:49 20.10.2025
 

Цены на платину бьют рекорды: инвесторы устали от золота

Дмитрий Вишневский
Дмитрий Вишневский
аналитик "Цифра брокер"
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Резкий рост стоимости платины в 2025 году — более чем на 70% до $1745 за унцию — обусловлен сочетанием серьезного дефицита предложения драгметалла, вызванного сокращением добычи, ограниченным объемом вторичной переработки и укрепляющимся инвестиционным спросом на фоне рекордного роста цен на золото, а также желанием инвесторов найти альтернативу перегретому рынку золота.
Инвестиционный интерес усиливается благодаря ослаблению доллара США, торговому противостоянию между США и Китаем, а также растущему спросу на платину в ювелирном секторе и промышленности, что в сочетании с дефицитом формирует мощное ценовое давление.
Рынок платины третий год подряд испытывает существенный дефицит из-за сокращения добычи на 2-5% в ведущих странах, включая снижение производства в ЮАР и ограниченный рост производства в России, а также низких объемов вторичной переработки металла.
При этом общий спрос сохраняется на высоком уровне — примерно 7,7 млн унций в 2025 году из-за роста спроса на электромобили, что вместе с ограниченным предложением создает дефицит около 0,8 млн унций, или 11% годового спроса, усиливающий ценовое давление на рынок платины.
Инвесторы в целом проявляют повышенный интерес к драгоценным металлам в 2025 году. На фоне высокой экономической и геополитической неопределенности, повышения инфляции и волатильности на рынках они стали важным инструментом хеджирования рисков и сохранения капитала.
Однако платина опережает золото и серебро по росту стоимости благодаря сочетанию ограниченного предложения, промышленного спроса (особенно в автомобильной и водородной отраслях) и растущему инвестиционному интересу, вызванному поиском инвесторами альтернатив перегретому рынку золота и стремлением диверсифицировать портфели.
Текущие уровни цен на платину, достигшие максимума за 12 лет, в значительной степени оправданы и подкреплены долговременными фундаментальными драйверами — ростом спроса в водородной энергетике, расширением платинового сегмента на китайском ювелирном рынке и стабильным использованием в автомобильных катализаторах.
В то же время сохраняются риски, связанные с возможным сокращением производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и неопределенностью в монетарной политике мировых центральных банков, что может сделать дальнейшее движение цены крайне волатильным и непредсказуемым.
Долгосрочный потенциал платины сохраняется благодаря фундаментальному дефициту и растущему спросу в различных секторах, однако для более выгодного входа инвесторам можно порекомендовать дождаться краткосрочной коррекции на рынке.
Для российских инвесторов наиболее удобными способами вложений остаются акции "Норникеля" — главного отечественного производителя платины, а также торговля физическим металлом через инструменты типа PLTRUB_TOM на Московской бирже.
Автор - Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

