2025-10-20T07:50+0300
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Пользователи Apple из США сообщают о сбоях в работе сервисов компании, в частности Apple TV и App Store, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбои в работе сервисов начались примерно в 6.52 мск. Наибольшее количество жалоб приходится на работу App TV, которые на 7.08 мск превышали 10 тысяч. Жалобы также поступают от пользователей США на работу App Store, число которых составляло более 3 тысяч.
Преимущественно пользователи жалуются на соединение с сервером, а также на работу приложения Apple TV и веб-сайта App Store.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
