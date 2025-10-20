https://1prime.ru/20251020/polzovateli-863707565.html

Пользователи Apple из США сообщают о сбоях в работе сервисов компании

Пользователи Apple из США сообщают о сбоях в работе сервисов компании

2025-10-20T07:50+0300

технологии

сша

apple

downdetector

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Пользователи Apple из США сообщают о сбоях в работе сервисов компании, в частности Apple TV и App Store, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Сбои в работе сервисов начались примерно в 6.52 мск. Наибольшее количество жалоб приходится на работу App TV, которые на 7.08 мск превышали 10 тысяч. Жалобы также поступают от пользователей США на работу App Store, число которых составляло более 3 тысяч. Преимущественно пользователи жалуются на соединение с сервером, а также на работу приложения Apple TV и веб-сайта App Store. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.

2025

