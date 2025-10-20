https://1prime.ru/20251020/pravitelstvo--863712760.html

Правительство направит 90 миллионов рублей на программу "Земский тренер"

Правительство направит 90 миллионов рублей на программу "Земский тренер" - 20.10.2025, ПРАЙМ

Правительство направит 90 миллионов рублей на программу "Земский тренер"

20.10.2025

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 90 миллионов рублей на программу "Земский тренер" в 2025 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил реализацию программы "Земский тренер", которая поддерживает работников сферы физической культуры и спорта в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек. "Сегодня на ее реализацию в текущем году направим из федерального бюджета в рамках софинансирования более 90 миллионов рублей. За счет этих средств можно будет заместить почти 80 вакантных должностей тренеров. И дальше, соответственно, эта работа будет продолжена", - сказал глава кабмина на совещании с вице-премьерами. Как подчеркнул Мишустин, сейчас программа действует в Дальневосточном и Центральном федеральных округов. С 2026 года она будет запущена во всех регионах России. "Важно, чтобы квалифицированные специалисты были в спортивных организациях небольших населенных пунктов и ребята занимались под их руководством. Это поможет им укрепить здоровье и, возможно, выйти на профессиональный уровень, проявить себя в спорте высших достижений, стать чемпионами", – добавил премьер-министр.

