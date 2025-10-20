Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство направит 90 миллионов рублей на программу "Земский тренер" - 20.10.2025, ПРАЙМ
Правительство направит 90 миллионов рублей на программу "Земский тренер"
Правительство направит 90 миллионов рублей на программу "Земский тренер" - 20.10.2025, ПРАЙМ
Правительство направит 90 миллионов рублей на программу "Земский тренер"
Правительство РФ направит 90 миллионов рублей на программу "Земский тренер" в 2025 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 20.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 90 миллионов рублей на программу "Земский тренер" в 2025 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил реализацию программы "Земский тренер", которая поддерживает работников сферы физической культуры и спорта в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек. "Сегодня на ее реализацию в текущем году направим из федерального бюджета в рамках софинансирования более 90 миллионов рублей. За счет этих средств можно будет заместить почти 80 вакантных должностей тренеров. И дальше, соответственно, эта работа будет продолжена", - сказал глава кабмина на совещании с вице-премьерами. Как подчеркнул Мишустин, сейчас программа действует в Дальневосточном и Центральном федеральных округов. С 2026 года она будет запущена во всех регионах России. "Важно, чтобы квалифицированные специалисты были в спортивных организациях небольших населенных пунктов и ребята занимались под их руководством. Это поможет им укрепить здоровье и, возможно, выйти на профессиональный уровень, проявить себя в спорте высших достижений, стать чемпионами", – добавил премьер-министр.
бизнес, общество , рф, центральный федеральный округ, михаил мишустин
Бизнес, Общество , РФ, Центральный федеральный округ, Михаил Мишустин
10:35 20.10.2025
 
Правительство направит 90 миллионов рублей на программу "Земский тренер"

Правительство направит 90 млн руб на программу "Земский тренер" в 2025 году

© РИА Новости . Александр Астафьев
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Михаил Мишустин
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 90 миллионов рублей на программу "Земский тренер" в 2025 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил реализацию программы "Земский тренер", которая поддерживает работников сферы физической культуры и спорта в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек.
"Сегодня на ее реализацию в текущем году направим из федерального бюджета в рамках софинансирования более 90 миллионов рублей. За счет этих средств можно будет заместить почти 80 вакантных должностей тренеров. И дальше, соответственно, эта работа будет продолжена", - сказал глава кабмина на совещании с вице-премьерами.
Как подчеркнул Мишустин, сейчас программа действует в Дальневосточном и Центральном федеральных округов. С 2026 года она будет запущена во всех регионах России.
"Важно, чтобы квалифицированные специалисты были в спортивных организациях небольших населенных пунктов и ребята занимались под их руководством. Это поможет им укрепить здоровье и, возможно, выйти на профессиональный уровень, проявить себя в спорте высших достижений, стать чемпионами", – добавил премьер-министр.
