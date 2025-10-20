https://1prime.ru/20251020/pravitelstvo--863712760.html
Правительство направит 90 миллионов рублей на программу "Земский тренер"
Правительство направит 90 миллионов рублей на программу "Земский тренер" - 20.10.2025, ПРАЙМ
Правительство направит 90 миллионов рублей на программу "Земский тренер"
Правительство РФ направит 90 миллионов рублей на программу "Земский тренер" в 2025 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T10:35+0300
2025-10-20T10:35+0300
2025-10-20T10:35+0300
бизнес
общество
рф
центральный федеральный округ
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861390631_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_6c229753d5461b736316bc9271d758de.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 90 миллионов рублей на программу "Земский тренер" в 2025 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил реализацию программы "Земский тренер", которая поддерживает работников сферы физической культуры и спорта в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек. "Сегодня на ее реализацию в текущем году направим из федерального бюджета в рамках софинансирования более 90 миллионов рублей. За счет этих средств можно будет заместить почти 80 вакантных должностей тренеров. И дальше, соответственно, эта работа будет продолжена", - сказал глава кабмина на совещании с вице-премьерами. Как подчеркнул Мишустин, сейчас программа действует в Дальневосточном и Центральном федеральных округов. С 2026 года она будет запущена во всех регионах России. "Важно, чтобы квалифицированные специалисты были в спортивных организациях небольших населенных пунктов и ребята занимались под их руководством. Это поможет им укрепить здоровье и, возможно, выйти на профессиональный уровень, проявить себя в спорте высших достижений, стать чемпионами", – добавил премьер-министр.
https://1prime.ru/20250808/strakhovanie-860443072.html
рф
центральный федеральный округ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861390631_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e7b28e69e9878103489e08d78cd5b77f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , рф, центральный федеральный округ, михаил мишустин
Бизнес, Общество , РФ, Центральный федеральный округ, Михаил Мишустин
Правительство направит 90 миллионов рублей на программу "Земский тренер"
Правительство направит 90 млн руб на программу "Земский тренер" в 2025 году
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 90 миллионов рублей на программу "Земский тренер" в 2025 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил реализацию программы "Земский тренер", которая поддерживает работников сферы физической культуры и спорта в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек.
"Сегодня на ее реализацию в текущем году направим из федерального бюджета в рамках софинансирования более 90 миллионов рублей. За счет этих средств можно будет заместить почти 80 вакантных должностей тренеров. И дальше, соответственно, эта работа будет продолжена", - сказал глава кабмина на совещании с вице-премьерами.
Как подчеркнул Мишустин
, сейчас программа действует в Дальневосточном и Центральном федеральных округов
. С 2026 года она будет запущена во всех регионах России.
"Важно, чтобы квалифицированные специалисты были в спортивных организациях небольших населенных пунктов и ребята занимались под их руководством. Это поможет им укрепить здоровье и, возможно, выйти на профессиональный уровень, проявить себя в спорте высших достижений, стать чемпионами", – добавил премьер-министр.
Эксперты подсчитали время и деньги, которые россияне тратят на спорт