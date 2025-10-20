Правительство выделило более девяти миллиардов рублей на постройку судов

https://1prime.ru/20251020/pravitelstvo--863713162.html

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Правительство России увеличило предельный размер субсидирования льготных кредитов на поддержку высокотехнологичных производств с 600 миллионов до 3,5 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.О принятом решении глава кабмина сообщил в понедельник на совещании с вице-премьерами."Президентом поставлена задача по укреплению промышленного суверенитета, для чего необходимо активно модернизировать заводские мощности, осваивать выпуск приоритетной продукции, которая пока не имеет российских аналогов", - напомнил Мишустин.Он отметил, что сейчас на ведущих российских предприятиях готовятся значимые инициативы в этой сфере, в том числе по изготовлению компонентов и комплектующих для авиационной, космической, автомобильной отраслей, а также оборудования в секторе экологического машиностроения."Чтобы ускорить запуск таких проектов, будет существенно увеличен предельный размер соответствующей субсидии. Она до настоящего времени была ограничена 600 миллионами рублей. Теперь же в течение следующих 9 лет появится возможность выделять на такие цели уже до 3,5 миллиардов рублей ежегодно", - заявил Мишустин.Это решение позволит открыть перспективные производства в целом ряде регионов, в том числе в Ростовской, Нижегородской, Челябинской, Иркутской, Кемеровской и Московской областях, пояснил премьер.Мишустин подчеркнул, что важно довести все планы до практической реализации и попросил первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова держать эти вопросы на личном контроле.Как уточняется на сайте кабмина, речь идет о льготных кредитах, выдаваемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство продукции гражданского назначения. Это решение, отметили в правительстве, позволит оказать дополнительную поддержку организациям ОПК, готовым реализовать проекты по приоритетным направлениям гражданской промышленности, ускорить запуск этих проектов.Программа льготного кредитования организаций ОПК была запущена в 2018 году, чтобы обеспечить такие предприятия долгосрочным финансированием в рамках диверсификации производства, напомнили в кабмине. Займы на весь период реализации проекта предоставляет государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". Минимальный размер кредита составляет 500 миллионов рублей, ставка – от 5% годовых. На такие условия могут рассчитывать компании, планирующие проекты с бюджетом от 1 миллиарда рублей, уточнили в правительстве.

