В России увеличили предельный размер субсидии технологичным производствам

В России увеличили предельный размер субсидии технологичным производствам

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Правительство России увеличило предельный размер субсидирования льготных кредитов на поддержку высокотехнологичных производств с 600 миллионов до 3,5 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. О принятом решении глава кабмина сообщил в понедельник на совещании с вице-премьерами. "Президентом поставлена задача по укреплению промышленного суверенитета, для чего необходимо активно модернизировать заводские мощности, осваивать выпуск приоритетной продукции, которая пока не имеет российских аналогов", - напомнил Мишустин. Он отметил, что сейчас на ведущих российских предприятиях готовятся значимые инициативы в этой сфере, в том числе по изготовлению компонентов и комплектующих для авиационной, космической, автомобильной отраслей, а также оборудования в секторе экологического машиностроения. "Чтобы ускорить запуск таких проектов, будет существенно увеличен предельный размер соответствующей субсидии. Она до настоящего времени была ограничена 600 миллионами рублей. Теперь же в течение следующих 9 лет появится возможность выделять на такие цели уже до 3,5 миллиардов рублей ежегодно", - заявил Мишустин. Это решение позволит открыть перспективные производства в целом ряде регионов, в том числе в Ростовской, Нижегородской, Челябинской, Иркутской, Кемеровской и Московской областях, пояснил премьер. Мишустин подчеркнул, что важно довести все планы до практической реализации и попросил первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова держать эти вопросы на личном контроле.

