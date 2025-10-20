https://1prime.ru/20251020/prilozhenie--863711161.html

Приложение Visit Russia появится в Google Play и App Store

Приложение Visit Russia появится в Google Play и App Store - 20.10.2025, ПРАЙМ

Приложение Visit Russia появится в Google Play и App Store

Бесплатное приложение для самостоятельных путешествий иностранных туристов в России Visit Russia с 19 декабря будет доступно в магазинах приложений Google Play, | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T09:51+0300

2025-10-20T09:51+0300

2025-10-20T09:51+0300

экономика

бизнес

саудовская аравия

рф

персидский залив

российский союз туриндустрии

rustore

водоходъ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861274118_0:0:1756:987_1920x0_80_0_0_786774796da78d8c33296a8c6cb30de1.jpg

ЭР-РИЯД, 20 окт - РИА Новости. Бесплатное приложение для самостоятельных путешествий иностранных туристов в России Visit Russia с 19 декабря будет доступно в магазинах приложений Google Play, App Store и RuStore, говорится в материалах к презентации проекта, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Приложение Visit Russia ведет туриста от момента выбора России как направления для путешествия до его возвращения обратно на родину", - говорится в документах. С его помощью пользователи смогут самостоятельно организовать тур в Россию: рассчитать бюджет, оформить электронную визу и страховку, забронировать билеты и отели, арендовать отель, установить электронную сим-карту, а перед отъездом - tax free на покупки. В приложении также есть голосовой помощник-гид на основе ИИ, который говорит на 36 языках. Сейчас работает только веб-версия приложения, но в документах указано, что оно будет доступно в Google Play, App Store и RuStore с 19 декабря 2025 года. В числе партнеров проекта - сервис бронирования отелей "Островок", круизная компания "ВодоходЪ", агрегатор авиабилетов "Авиасейлс", туроператор "РЖД Тур", страховой ассистент Attollo Assistance и ряд других. Специально для гостей из арабских стран доступен сервис GCC friendly - он укажет рестораны с халяльной едой, подходящие отели и адреса мечетей. Проект реализован при поддержке Российского союза туриндустрии (РСТ) и Агентства стратегических инициатив (АСИ) и проходит презентацию в Саудовской Аравии. Единственная проблема, которая пока остается нерешенной, - возможность безналичных платежей. Однако разработчики рассчитывают, что решение будет найдено в ближайшее время. Представители отрасли и ряд российских банков сейчас обсуждают несколько возможных вариантов решения, рассказали в РСТ. Пока ни одно из них не закрывает всех проблем, но разработчики рассчитывают, что в течение месяца появится рабочий вариант. Если удастся интегрировать его в приложение, это станет его главным преимуществом, уверены эксперты. "Отсутствие возможности безналичной оплаты сейчас является одним из основных препятствий для туристов, как иностранных в России, так и россиян - за рубежом", - сказал представитель Минэкономразвития РФ в Саудовской Аравии Сергей Тепляков. Он пояснил, что сейчас это создает сложности даже на этапе оплаты электронной визы, поскольку Россия не принимает зарубежные банковские карты, а в Саудовской Аравии нельзя платить российской картой. Но даже без платежной системы Visit Russia поможет значительно увеличить поток туристов, поскольку главной проблемой сейчас является отсутствие у иностранцев достоверной информации о России. "Для саудовцев Россия - это абсолютно новое направление, которое они активно открывают. Но большинство из них ничего не знают о нашей стране", - сказал Тепляков. Выступая на презентации, торговый представитель РФ в Королевстве Саудовская Аравия Станислав Янковец отметил, что запуск этого проекта отражает растущий интерес России к дальнейшему привлечению туристов из стран Персидского залива и в частности из Саудовской Аравии. "Это важный шаг на пути к расширению культурного обмена между двумя нашими странами и обеспечению безопасных и доступных путешествий", - сказал он.

https://1prime.ru/20250827/reshetnikov-861333586.html

саудовская аравия

рф

персидский залив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, саудовская аравия, рф, персидский залив, российский союз туриндустрии, rustore, водоходъ