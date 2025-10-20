https://1prime.ru/20251020/prodazhi-863705990.html
Продажи потребительских товаров в Китае выросли на 4,5%
ПЕКИН, 20 окт – ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам первых трех кварталов 2025 года вырос на 4,5%, составив 36,587 триллиона юаней (около 5,13 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро страны.
Розничные продажи в городах Китая в январе-сентябре 2025 года выросли на 4,4%, составив 31,683 триллиона юаней (4,44 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 4,6% и составили 4,903 триллиона юаней (688,06 миллиарда долларов).
Отдельно в сентябре показатель вырос на 3% год к году, составив 4,197 триллиона юаней (около 588,9 миллиарда долларов).
Розничные онлайн-продажи в Китае за первые девять месяцев 2025 года выросли на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 11,283 триллиона юаней (около 1,58 триллиона долларов).
Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2024 года вырос на 3,5%, составив 48,789 триллиона юаней (6,66 триллиона долларов), онлайн-продажи выросли на 7,2%, их объем составил 15,52 триллиона юаней (2,1 триллиона долларов).
