https://1prime.ru/20251020/prodazhi-863705990.html

Продажи потребительских товаров в Китае выросли на 4,5%

Продажи потребительских товаров в Китае выросли на 4,5% - 20.10.2025, ПРАЙМ

Продажи потребительских товаров в Китае выросли на 4,5%

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам первых трех кварталов 2025 года вырос на 4,5%, составив 36,587 триллиона юаней (около 5,13... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T06:02+0300

2025-10-20T06:02+0300

2025-10-20T06:02+0300

экономика

мировая экономика

китай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863705990.jpg?1760929330

ПЕКИН, 20 окт – ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам первых трех кварталов 2025 года вырос на 4,5%, составив 36,587 триллиона юаней (около 5,13 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро страны. Розничные продажи в городах Китая в январе-сентябре 2025 года выросли на 4,4%, составив 31,683 триллиона юаней (4,44 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 4,6% и составили 4,903 триллиона юаней (688,06 миллиарда долларов). Отдельно в сентябре показатель вырос на 3% год к году, составив 4,197 триллиона юаней (около 588,9 миллиарда долларов). Розничные онлайн-продажи в Китае за первые девять месяцев 2025 года выросли на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 11,283 триллиона юаней (около 1,58 триллиона долларов). Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2024 года вырос на 3,5%, составив 48,789 триллиона юаней (6,66 триллиона долларов), онлайн-продажи выросли на 7,2%, их объем составил 15,52 триллиона юаней (2,1 триллиона долларов).

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай