https://1prime.ru/20251020/proekt-863728958.html

В Госдуму внесли проект о страховании жизни квалифицированного инвестора

В Госдуму внесли проект о страховании жизни квалифицированного инвестора - 20.10.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о страховании жизни квалифицированного инвестора

Парламентарии внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту интересов граждан при использовании сложных страховых продуктов, основное нововведение... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T19:47+0300

2025-10-20T19:47+0300

2025-10-20T19:47+0300

финансы

россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860659609_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_c35801301d91669f8d9f169b1180ce75.jpg

МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Парламентарии внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту интересов граждан при использовании сложных страховых продуктов, основное нововведение документа – введение понятия "страхование жизни с доходностью". Законопроектом вводится новый вид договоров страхования жизни – с расчетной доходностью. В этом случае доходность может зависеть от рыночных изменений. Такие договоры могут заключаться только с физическими лицами, обладающими статусом квалифицированного инвестора. Это означает, что человек должен иметь специальные знания, подтвержденные сертификатом, говорится в сообщении пресс-службы Совфеда. "Важно обеспечить защиту интересов граждан, особенно когда речь идет о страховых продуктах с инвестиционными компонентами и потенциально высокими финансовыми рисками. Мы должны создать систему, где каждый гражданин сам выбирает уровень вовлеченности в рисковые инструменты, но при этом четко понимает, с чем имеет дело", - отметил один из авторов документа, вице-спикер СФ Николай Журавлёв.

https://1prime.ru/20251015/pensii-863550224.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, госдума