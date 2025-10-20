https://1prime.ru/20251020/proekt-863728958.html
В Госдуму внесли проект о страховании жизни квалифицированного инвестора
В Госдуму внесли проект о страховании жизни квалифицированного инвестора
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Парламентарии внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту интересов граждан при использовании сложных страховых продуктов, основное нововведение документа – введение понятия "страхование жизни с доходностью". Законопроектом вводится новый вид договоров страхования жизни – с расчетной доходностью. В этом случае доходность может зависеть от рыночных изменений. Такие договоры могут заключаться только с физическими лицами, обладающими статусом квалифицированного инвестора. Это означает, что человек должен иметь специальные знания, подтвержденные сертификатом, говорится в сообщении пресс-службы Совфеда. "Важно обеспечить защиту интересов граждан, особенно когда речь идет о страховых продуктах с инвестиционными компонентами и потенциально высокими финансовыми рисками. Мы должны создать систему, где каждый гражданин сам выбирает уровень вовлеченности в рисковые инструменты, но при этом четко понимает, с чем имеет дело", - отметил один из авторов документа, вице-спикер СФ Николай Журавлёв.
