В Госдуму внесли проект о страховании жизни квалифицированного инвестора - 20.10.2025
В Госдуму внесли проект о страховании жизни квалифицированного инвестора
2025-10-20T19:47+0300
2025-10-20T19:47+0300
финансы
россия
госдума
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Парламентарии внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту интересов граждан при использовании сложных страховых продуктов, основное нововведение документа – введение понятия "страхование жизни с доходностью". Законопроектом вводится новый вид договоров страхования жизни – с расчетной доходностью. В этом случае доходность может зависеть от рыночных изменений. Такие договоры могут заключаться только с физическими лицами, обладающими статусом квалифицированного инвестора. Это означает, что человек должен иметь специальные знания, подтвержденные сертификатом, говорится в сообщении пресс-службы Совфеда. "Важно обеспечить защиту интересов граждан, особенно когда речь идет о страховых продуктах с инвестиционными компонентами и потенциально высокими финансовыми рисками. Мы должны создать систему, где каждый гражданин сам выбирает уровень вовлеченности в рисковые инструменты, но при этом четко понимает, с чем имеет дело", - отметил один из авторов документа, вице-спикер СФ Николай Журавлёв.
19:47 20.10.2025
 
В Госдуму внесли проект о страховании жизни квалифицированного инвестора

Сенаторы внесли в ГД проект о страховании жизни квалифицированного инвестора

МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Парламентарии внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту интересов граждан при использовании сложных страховых продуктов, основное нововведение документа – введение понятия "страхование жизни с доходностью".
Законопроектом вводится новый вид договоров страхования жизни – с расчетной доходностью. В этом случае доходность может зависеть от рыночных изменений. Такие договоры могут заключаться только с физическими лицами, обладающими статусом квалифицированного инвестора. Это означает, что человек должен иметь специальные знания, подтвержденные сертификатом, говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.
"Важно обеспечить защиту интересов граждан, особенно когда речь идет о страховых продуктах с инвестиционными компонентами и потенциально высокими финансовыми рисками. Мы должны создать систему, где каждый гражданин сам выбирает уровень вовлеченности в рисковые инструменты, но при этом четко понимает, с чем имеет дело", - отметил один из авторов документа, вице-спикер СФ Николай Журавлёв.
Заголовок открываемого материала