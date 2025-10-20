Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки А320 в "Пулково" - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251020/prokuratura-863707237.html
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки А320 в "Пулково"
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки А320 в "Пулково" - 20.10.2025, ПРАЙМ
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки А320 в "Пулково"
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в аэропорту "Пулково". | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T07:20+0300
2025-10-20T07:20+0300
бизнес
общество
санкт-петербург
баку
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863707237.jpg?1760934044
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в аэропорту "Пулково". Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что самолет Airbus А320, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в "Пулково" из-за неисправности шасси, при посадке рейс выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет. Аэропорт временно не обслуживал рейсы на взлет и посадку. "Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в "Пулково". По предварительным данным, рейс Санкт-Петербург – Баку в связи с технической неисправностью совершил аварийную посадку в аэропорту "Пулково". Борт благополучно приземлился, однако в ходе посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет. Пассажиры находятся в зале ожидания, им предоставлены напитки. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. Согласно фотографиям, которые опубликовала прокуратура, борт принадлежит "Азербайджанским авиалиниям".
санкт-петербург
баку
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , санкт-петербург, баку, аэропорт пулково
Бизнес, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Баку, аэропорт Пулково
07:20 20.10.2025
 
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки А320 в "Пулково"

Аварийно севший в Пулково А320 совершил аварийную посадку

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в аэропорту "Пулково".
Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что самолет Airbus А320, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в "Пулково" из-за неисправности шасси, при посадке рейс выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет. Аэропорт временно не обслуживал рейсы на взлет и посадку.
"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в "Пулково". По предварительным данным, рейс Санкт-Петербург – Баку в связи с технической неисправностью совершил аварийную посадку в аэропорту "Пулково". Борт благополучно приземлился, однако в ходе посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет. Пассажиры находятся в зале ожидания, им предоставлены напитки. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Согласно фотографиям, которые опубликовала прокуратура, борт принадлежит "Азербайджанским авиалиниям".
 
БизнесОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГБакуаэропорт Пулково
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала