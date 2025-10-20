https://1prime.ru/20251020/prokuratura-863707237.html
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки А320 в "Пулково"
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки А320 в "Пулково" - 20.10.2025, ПРАЙМ
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки А320 в "Пулково"
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в аэропорту "Пулково". | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T07:20+0300
2025-10-20T07:20+0300
2025-10-20T07:20+0300
бизнес
общество
санкт-петербург
баку
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863707237.jpg?1760934044
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в аэропорту "Пулково".
Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что самолет Airbus А320, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в "Пулково" из-за неисправности шасси, при посадке рейс выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет. Аэропорт временно не обслуживал рейсы на взлет и посадку.
"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в "Пулково". По предварительным данным, рейс Санкт-Петербург – Баку в связи с технической неисправностью совершил аварийную посадку в аэропорту "Пулково". Борт благополучно приземлился, однако в ходе посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет. Пассажиры находятся в зале ожидания, им предоставлены напитки. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Согласно фотографиям, которые опубликовала прокуратура, борт принадлежит "Азербайджанским авиалиниям".
санкт-петербург
баку
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , санкт-петербург, баку, аэропорт пулково
Бизнес, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Баку, аэропорт Пулково
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки А320 в "Пулково"
Аварийно севший в Пулково А320 совершил аварийную посадку
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в аэропорту "Пулково".
Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что самолет Airbus А320, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в "Пулково" из-за неисправности шасси, при посадке рейс выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет. Аэропорт временно не обслуживал рейсы на взлет и посадку.
"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в "Пулково". По предварительным данным, рейс Санкт-Петербург – Баку в связи с технической неисправностью совершил аварийную посадку в аэропорту "Пулково". Борт благополучно приземлился, однако в ходе посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет. Пассажиры находятся в зале ожидания, им предоставлены напитки. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Согласно фотографиям, которые опубликовала прокуратура, борт принадлежит "Азербайджанским авиалиниям".