Китай закупил у России пшеницы на максимальную с прошлого ноября сумму - 20.10.2025
Китай закупил у России пшеницы на максимальную с прошлого ноября сумму
Китай закупил у России пшеницы на максимальную с прошлого ноября сумму
2025-10-20T11:09+0300
2025-10-20T11:09+0300
экономика
китай
россия
мировая экономика
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Китай в нынешнем сентябре потратил на российскую пшеницу максимальные с ноября прошлого года 1,293 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни. Сентябрьский импорт по сравнению с августовским вырос в 73 раза. Кроме пшеницы, заметную динамику показали и некоторые другие зерновые культуры. Так, импорт ячменя в Китай из России стабильно растет уже четвертый месяц, в сентябре объемы в денежном выражении выросли еще на треть - до 9,84 миллиона долларов. Отгрузки овса к августу подросли вдвое, до 3,267 миллиона долларов. Интерес к этому виду зерна Китай наращивает уже третий месяц подряд. А импорт гречихи, напротив, уже второй месяц подряд снижается - сентябрьские отгрузки оказались на 44% ниже августовских, достигнув 2,189 миллиона долларов. Кроме того, четвертый месяц подряд Китай снижает закупки кукурузы в России, потратив на нее 7,509 миллиона долларов - но по сравнению с концом лета просадка была не столь заметной, всего 8%. В целом за месяц Китай нарастил покупки зерна из России на 13,3% до 24,1 миллиона долларов, при этом в годовом выражении импорт сократился в полтора раза.
китай, россия, мировая экономика
Экономика, КИТАЙ, РОССИЯ, Мировая экономика
11:09 20.10.2025
 
Китай закупил у России пшеницы на максимальную с прошлого ноября сумму

Китай в сентябре закупил у России пшеницы на максимальную с прошлого ноября сумму

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Сбор урожая пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Китай в нынешнем сентябре потратил на российскую пшеницу максимальные с ноября прошлого года 1,293 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.
Сентябрьский импорт по сравнению с августовским вырос в 73 раза.
Кроме пшеницы, заметную динамику показали и некоторые другие зерновые культуры.
Так, импорт ячменя в Китай из России стабильно растет уже четвертый месяц, в сентябре объемы в денежном выражении выросли еще на треть - до 9,84 миллиона долларов. Отгрузки овса к августу подросли вдвое, до 3,267 миллиона долларов. Интерес к этому виду зерна Китай наращивает уже третий месяц подряд.
А импорт гречихи, напротив, уже второй месяц подряд снижается - сентябрьские отгрузки оказались на 44% ниже августовских, достигнув 2,189 миллиона долларов. Кроме того, четвертый месяц подряд Китай снижает закупки кукурузы в России, потратив на нее 7,509 миллиона долларов - но по сравнению с концом лета просадка была не столь заметной, всего 8%.
В целом за месяц Китай нарастил покупки зерна из России на 13,3% до 24,1 миллиона долларов, при этом в годовом выражении импорт сократился в полтора раза.
