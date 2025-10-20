https://1prime.ru/20251020/pshenitsa-863714721.html
Китай закупил у России пшеницы на максимальную с прошлого ноября сумму
Китай закупил у России пшеницы на максимальную с прошлого ноября сумму - 20.10.2025, ПРАЙМ
Китай закупил у России пшеницы на максимальную с прошлого ноября сумму
Китай в нынешнем сентябре потратил на российскую пшеницу максимальные с ноября прошлого года 1,293 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T11:09+0300
2025-10-20T11:09+0300
2025-10-20T11:09+0300
экономика
китай
россия
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/34/841473491_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8502cd429c2c4237bc89af9587acc021.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Китай в нынешнем сентябре потратил на российскую пшеницу максимальные с ноября прошлого года 1,293 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни. Сентябрьский импорт по сравнению с августовским вырос в 73 раза. Кроме пшеницы, заметную динамику показали и некоторые другие зерновые культуры. Так, импорт ячменя в Китай из России стабильно растет уже четвертый месяц, в сентябре объемы в денежном выражении выросли еще на треть - до 9,84 миллиона долларов. Отгрузки овса к августу подросли вдвое, до 3,267 миллиона долларов. Интерес к этому виду зерна Китай наращивает уже третий месяц подряд. А импорт гречихи, напротив, уже второй месяц подряд снижается - сентябрьские отгрузки оказались на 44% ниже августовских, достигнув 2,189 миллиона долларов. Кроме того, четвертый месяц подряд Китай снижает закупки кукурузы в России, потратив на нее 7,509 миллиона долларов - но по сравнению с концом лета просадка была не столь заметной, всего 8%. В целом за месяц Китай нарастил покупки зерна из России на 13,3% до 24,1 миллиона долларов, при этом в годовом выражении импорт сократился в полтора раза.
https://1prime.ru/20251019/import-863680995.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/34/841473491_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_58e94c783301f893052712f6e3ebd649.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, мировая экономика
Экономика, КИТАЙ, РОССИЯ, Мировая экономика
Китай закупил у России пшеницы на максимальную с прошлого ноября сумму
Китай в сентябре закупил у России пшеницы на максимальную с прошлого ноября сумму
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Китай в нынешнем сентябре потратил на российскую пшеницу максимальные с ноября прошлого года 1,293 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.
Сентябрьский импорт по сравнению с августовским вырос в 73 раза.
Кроме пшеницы, заметную динамику показали и некоторые другие зерновые культуры.
Так, импорт ячменя в Китай
из России стабильно растет уже четвертый месяц, в сентябре объемы в денежном выражении выросли еще на треть - до 9,84 миллиона долларов. Отгрузки овса к августу подросли вдвое, до 3,267 миллиона долларов. Интерес к этому виду зерна Китай наращивает уже третий месяц подряд.
А импорт гречихи, напротив, уже второй месяц подряд снижается - сентябрьские отгрузки оказались на 44% ниже августовских, достигнув 2,189 миллиона долларов. Кроме того, четвертый месяц подряд Китай снижает закупки кукурузы в России, потратив на нее 7,509 миллиона долларов - но по сравнению с концом лета просадка была не столь заметной, всего 8%.
В целом за месяц Китай нарастил покупки зерна из России на 13,3% до 24,1 миллиона долларов, при этом в годовом выражении импорт сократился в полтора раза.
Южная Корея нарастила импорт из России пшеницы и кукурузы