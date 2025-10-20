Китай закупил у России пшеницы на максимальную с прошлого ноября сумму

https://1prime.ru/20251020/pshenitsa-863714721.html

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Китай в нынешнем сентябре потратил на российскую пшеницу максимальные с ноября прошлого года 1,293 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни. Сентябрьский импорт по сравнению с августовским вырос в 73 раза. Кроме пшеницы, заметную динамику показали и некоторые другие зерновые культуры. Так, импорт ячменя в Китай из России стабильно растет уже четвертый месяц, в сентябре объемы в денежном выражении выросли еще на треть - до 9,84 миллиона долларов. Отгрузки овса к августу подросли вдвое, до 3,267 миллиона долларов. Интерес к этому виду зерна Китай наращивает уже третий месяц подряд. А импорт гречихи, напротив, уже второй месяц подряд снижается - сентябрьские отгрузки оказались на 44% ниже августовских, достигнув 2,189 миллиона долларов. Кроме того, четвертый месяц подряд Китай снижает закупки кукурузы в России, потратив на нее 7,509 миллиона долларов - но по сравнению с концом лета просадка была не столь заметной, всего 8%. В целом за месяц Китай нарастил покупки зерна из России на 13,3% до 24,1 миллиона долларов, при этом в годовом выражении импорт сократился в полтора раза.

