Китай сократил закупки мяса домашней птицы у России в сентябре

Китай сократил закупки мяса домашней птицы у России в сентябре

2025-10-20T11:34+0300

2025-10-20T11:34+0300

2025-10-20T11:34+0300

экономика

китай

россия

мировая экономика

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Китай в сентябре более чем на треть по сравнению с предыдущим месяцем сократил закупки мяса и субпродуктов домашней птицы у России, потратив на такой импорт 32,9 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику китайской таможни. Согласно данным ведомства, это минимальное значение с сентября прошлого года. За неполный текущий год максимальные закупки со стороны Китая были зафиксированы как раз в августе - тогда на такой вид пищевых продуктов было потрачено 51,2 миллиона долларов. Импорт свинины оказался примерно на уровне конца лета, показав незначительную просадку в 3%, до 11 миллионов долларов. При этом почти на четверть Китай сократил импорт мясных пищевых субпродуктов из говядины, свинины и прочих видов мяса, кроме птицы, - до 8,7 миллиона долларов. Небольшую положительную динамику в сентябре показали поставки мяса крупного рогатого скота - к августу в денежном выражении они выросли на 8%, до 9,6 миллиона долларов. В целом в начале осени Россия сократила поставки мяса в Китай почти на четверть к августу - до 62 миллионов долларов. А в годовом выражении, напротив, зафиксирован довольно неплохой рост в 21%.

китай

