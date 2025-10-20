Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай сократил закупки мяса домашней птицы у России в сентябре - 20.10.2025
Китай сократил закупки мяса домашней птицы у России в сентябре
11:34 20.10.2025
 
Китай сократил закупки мяса домашней птицы у России в сентябре

Китай в сентябре на треть сократил закупки мяса домашней птицы у России

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Китай в сентябре более чем на треть по сравнению с предыдущим месяцем сократил закупки мяса и субпродуктов домашней птицы у России, потратив на такой импорт 32,9 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику китайской таможни.
Согласно данным ведомства, это минимальное значение с сентября прошлого года. За неполный текущий год максимальные закупки со стороны Китая были зафиксированы как раз в августе - тогда на такой вид пищевых продуктов было потрачено 51,2 миллиона долларов.
Импорт свинины оказался примерно на уровне конца лета, показав незначительную просадку в 3%, до 11 миллионов долларов. При этом почти на четверть Китай сократил импорт мясных пищевых субпродуктов из говядины, свинины и прочих видов мяса, кроме птицы, - до 8,7 миллиона долларов.
Небольшую положительную динамику в сентябре показали поставки мяса крупного рогатого скота - к августу в денежном выражении они выросли на 8%, до 9,6 миллиона долларов.
В целом в начале осени Россия сократила поставки мяса в Китай почти на четверть к августу - до 62 миллионов долларов. А в годовом выражении, напротив, зафиксирован довольно неплохой рост в 21%.
Китай закупил у России пшеницы на максимальную с прошлого ноября сумму
