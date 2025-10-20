https://1prime.ru/20251020/pulkovo-863715961.html
Появились подробности о нештатной посадке самолета AZAL в Пулково
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Службы аэропорта "Пулково" слаженно работали на месте нештатной посадки самолета авиакомпании AZAL, сообщила Росавиация. "Службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов, аэродромная, перронного обслуживания и контроля, ремонта и технического обслуживания, а также инспекция по безопасности полетов "Пулково" слаженно работали на месте нештатной посадки самолета Airbus A320 (регистрационный номер 4К-AZ84) азербайджанской авиакомпании AZAL в санкт-петербургском аэропорту сегодня, около 04:00 МСК", - говорится в сообщении Росавиации.
