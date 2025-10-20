Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин в понедельник примет с докладом главу "ДОМ.РФ" - 20.10.2025, ПРАЙМ
Путин в понедельник примет с докладом главу "ДОМ.РФ"
Путин в понедельник примет с докладом главу "ДОМ.РФ" - 20.10.2025, ПРАЙМ
Путин в понедельник примет с докладом главу "ДОМ.РФ"
Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу "ДОМ.РФ" Виталия Мутко в связи с планами выхода компании на IPO, сообщил пресс-секретарь... | 20.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу "ДОМ.РФ" Виталия Мутко в связи с планами выхода компании на IPO, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "С докладами будут люди у Путина... Из открытого: в связи с тем, что "Дом.РФ" выходит на IPO, планирует выход на IPO, с докладом у президента сегодня будет Виталий Мутко, гендиректор "Дом.РФ. В целом компания такая... системообразующая, очень важная, поэтому состоится по вопросам развития дальнейшего и нынешнего состояния "Дом.РФ", сегодня состоится серьезный разговор в Кремле", - сказал Песков журналистам.
13:12 20.10.2025 (обновлено: 13:19 20.10.2025)
 
Путин в понедельник примет с докладом главу "ДОМ.РФ"

Путин в понедельник примет с докладом главу "ДОМ.РФ" в связи выходом компании на IPO

© РИА Новости . Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу "ДОМ.РФ" Виталия Мутко в связи с планами выхода компании на IPO, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"С докладами будут люди у Путина... Из открытого: в связи с тем, что "Дом.РФ" выходит на IPO, планирует выход на IPO, с докладом у президента сегодня будет Виталий Мутко, гендиректор "Дом.РФ. В целом компания такая... системообразующая, очень важная, поэтому состоится по вопросам развития дальнейшего и нынешнего состояния "Дом.РФ", сегодня состоится серьезный разговор в Кремле", - сказал Песков журналистам.
Заголовок открываемого материала