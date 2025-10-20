https://1prime.ru/20251020/putin--863717618.html

Путин в понедельник примет с докладом главу "ДОМ.РФ"

Путин в понедельник примет с докладом главу "ДОМ.РФ" - 20.10.2025, ПРАЙМ

Путин в понедельник примет с докладом главу "ДОМ.РФ"

Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу "ДОМ.РФ" Виталия Мутко в связи с планами выхода компании на IPO, сообщил пресс-секретарь... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T13:12+0300

2025-10-20T13:12+0300

2025-10-20T13:19+0300

банки

владимир путин

виталий мутко

дмитрий песков

дом.рф

экономика

рф

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84130/01/841300196_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_dcb3bc0c375db81c0d813897e3d87295.jpg

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу "ДОМ.РФ" Виталия Мутко в связи с планами выхода компании на IPO, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "С докладами будут люди у Путина... Из открытого: в связи с тем, что "Дом.РФ" выходит на IPO, планирует выход на IPO, с докладом у президента сегодня будет Виталий Мутко, гендиректор "Дом.РФ. В целом компания такая... системообразующая, очень важная, поэтому состоится по вопросам развития дальнейшего и нынешнего состояния "Дом.РФ", сегодня состоится серьезный разговор в Кремле", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20251016/zhile-863583507.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, владимир путин, виталий мутко, дмитрий песков, дом.рф, рф, россия