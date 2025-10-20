https://1prime.ru/20251020/putin--863718904.html
Путин встретился с главой "ДОМ.РФ" Мутко
Путин встретился с главой "ДОМ.РФ" Мутко - 20.10.2025, ПРАЙМ
Путин встретился с главой "ДОМ.РФ" Мутко
Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с главой "ДОМ.РФ" Виталием Мутко. | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T13:57+0300
2025-10-20T13:57+0300
2025-10-20T13:58+0300
экономика
владимир путин
виталий мутко
дмитрий песков
рф
россия
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/18/840361867_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_593977bd1ea67db9cf075ed00340b2c8.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с главой "ДОМ.РФ" Виталием Мутко. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин примет Мутко с докладом в связи с тем, что "ДОМ.РФ" выходит на IPO. Песков также рассказал, что Путин и Мутко обсудят вопросы дальнейшего развития компании и ее нынешнего состояния.
https://1prime.ru/20251016/zhile-863583507.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/18/840361867_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_70df7f3570963e80f774eb9a2861bdcd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, виталий мутко, дмитрий песков, рф, россия, дом.рф
Экономика, Владимир Путин, Виталий Мутко, Дмитрий Песков, РФ, РОССИЯ, Дом.РФ
Путин встретился с главой "ДОМ.РФ" Мутко
Путин в понедельник встретился с главой "ДОМ.РФ" Виталием Мутко