Путин встретился с главой "ДОМ.РФ" Мутко - 20.10.2025
Путин встретился с главой "ДОМ.РФ" Мутко
Путин встретился с главой "ДОМ.РФ" Мутко - 20.10.2025, ПРАЙМ
Путин встретился с главой "ДОМ.РФ" Мутко
Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с главой "ДОМ.РФ" Виталием Мутко. | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T13:57+0300
2025-10-20T13:58+0300
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с главой "ДОМ.РФ" Виталием Мутко. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин примет Мутко с докладом в связи с тем, что "ДОМ.РФ" выходит на IPO. Песков также рассказал, что Путин и Мутко обсудят вопросы дальнейшего развития компании и ее нынешнего состояния.
13:57 20.10.2025 (обновлено: 13:58 20.10.2025)
 
Путин встретился с главой "ДОМ.РФ" Мутко

Путин в понедельник встретился с главой "ДОМ.РФ" Виталием Мутко

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с главой "ДОМ.РФ" Виталием Мутко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин примет Мутко с докладом в связи с тем, что "ДОМ.РФ" выходит на IPO. Песков также рассказал, что Путин и Мутко обсудят вопросы дальнейшего развития компании и ее нынешнего состояния.
"Дом.РФ" предсказал существенный рост цен на жилье
16 октября, 11:16
