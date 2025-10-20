Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин высказался о выходе "Дом.РФ" на IPO - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251020/putin--863720349.html
Путин высказался о выходе "Дом.РФ" на IPO
Путин высказался о выходе "Дом.РФ" на IPO - 20.10.2025, ПРАЙМ
Путин высказался о выходе "Дом.РФ" на IPO
Акции компании "Дом.РФ" будут привлекательными для инвесторов в ходе первичного публичного размещения (IPO) при ответственной дивидендной политике, заявил... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T15:29+0300
2025-10-20T15:29+0300
экономика
владимир путин
виталий мутко
дом.рф
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/01/841300196_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_dcb3bc0c375db81c0d813897e3d87295.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Акции компании "Дом.РФ" будут привлекательными для инвесторов в ходе первичного публичного размещения (IPO) при ответственной дивидендной политике, заявил президент России Владимир Путин. В понедельник президент принял главу "Дом.РФ" Виталия Мутко, который рассказал о подготовке выхода компании на IPO. По словам Мутко, компания с дивидендной доходностью на акцию 11-12% рассчитывает на очень большой интерес со стороны инвесторов. "Думаю, что да. Если будете ответственную дивидендную политику проводить, то, конечно, это будут привлекательные инвестиции", - сказал Путин.
https://1prime.ru/20251016/zhile-863583507.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/01/841300196_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ac181ef97f5a1918d5fee1e6da10805e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, виталий мутко, дом.рф, акции
Экономика, Владимир Путин, Виталий Мутко, Дом.РФ, Акции
15:29 20.10.2025
 
Путин высказался о выходе "Дом.РФ" на IPO

Путин: акции "Дом.РФ" будут привлекательны на IPO при ответственной дивидендной политике

© РИА Новости . Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Акции компании "Дом.РФ" будут привлекательными для инвесторов в ходе первичного публичного размещения (IPO) при ответственной дивидендной политике, заявил президент России Владимир Путин.
В понедельник президент принял главу "Дом.РФ" Виталия Мутко, который рассказал о подготовке выхода компании на IPO. По словам Мутко, компания с дивидендной доходностью на акцию 11-12% рассчитывает на очень большой интерес со стороны инвесторов.
"Думаю, что да. Если будете ответственную дивидендную политику проводить, то, конечно, это будут привлекательные инвестиции", - сказал Путин.
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
"Дом.РФ" предсказал существенный рост цен на жилье
16 октября, 11:16
 
ЭкономикаВладимир ПутинВиталий МуткоДом.РФАкции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала