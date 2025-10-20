https://1prime.ru/20251020/putin--863720349.html

Путин высказался о выходе "Дом.РФ" на IPO

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Акции компании "Дом.РФ" будут привлекательными для инвесторов в ходе первичного публичного размещения (IPO) при ответственной дивидендной политике, заявил президент России Владимир Путин. В понедельник президент принял главу "Дом.РФ" Виталия Мутко, который рассказал о подготовке выхода компании на IPO. По словам Мутко, компания с дивидендной доходностью на акцию 11-12% рассчитывает на очень большой интерес со стороны инвесторов. "Думаю, что да. Если будете ответственную дивидендную политику проводить, то, конечно, это будут привлекательные инвестиции", - сказал Путин.

