"Радиостанция судного дня" вновь передала загадочные сообщения
"Радиостанция судного дня" вновь передала загадочные сообщения - 20.10.2025, ПРАЙМ
"Радиостанция судного дня" вновь передала загадочные сообщения
С начала понедельника "Радиостанция судного дня" уже трижды передала загадочные сообщения, сообщили в Telegram-канале "УВБ-76 логи". | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T21:43+0300
2025-10-20T21:43+0300
в мире
роскомнадзор
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/78728/28/787282839_0:0:624:352_1920x0_80_0_0_77527bcd47ecece32ba89a3ced4bfd94.jpg
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. С начала понедельника "Радиостанция судного дня" уже трижды передала загадочные сообщения, сообщили в Telegram-канале "УВБ-76 логи".В 13:26 по московскому времени станция передала имя главного героя романа "Дон Кихот". Позже, в 14:38, в эфире прозвучало слово "дырокол", а в 15:52 — "посаженый".Такие же слова радиостанция транслировала 14 февраля 2022 года.УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она известна своим постоянным коротким жужжащим сигналом, из-за чего получила неофициальное название "Жужжалка".Роскомнадзор ранее отказался раскрывать дату создания и регистрации станции, пояснив, что сведения о радиоэлектронных средствах и их владельцах предоставляются только госорганам.
21:43 20.10.2025
 
"Радиостанция судного дня" вновь передала загадочные сообщения

"Радиостанция судного дня" вновь передала шифр от февраля 2022 года

*взрыв
*взрыв
*взрыв. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. С начала понедельника "Радиостанция судного дня" уже трижды передала загадочные сообщения, сообщили в Telegram-канале "УВБ-76 логи".
В 13:26 по московскому времени станция передала имя главного героя романа "Дон Кихот". Позже, в 14:38, в эфире прозвучало слово "дырокол", а в 15:52 — "посаженый".
Мачта базовой станции сотовой связи. - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
На "Радиостанции Судного дня" прозвучали новые сообщения
14 октября, 18:12
14 октября, 18:12
Такие же слова радиостанция транслировала 14 февраля 2022 года.
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она известна своим постоянным коротким жужжащим сигналом, из-за чего получила неофициальное название "Жужжалка".
Роскомнадзор ранее отказался раскрывать дату создания и регистрации станции, пояснив, что сведения о радиоэлектронных средствах и их владельцах предоставляются только госорганам.
Ядерный взрыв
"Радиостанция Судного дня" повторила послание от февраля 2022 года
6 октября, 15:41
6 октября, 15:41
 
В миреРоскомнадзорОбщество
 
 
