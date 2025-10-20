https://1prime.ru/20251020/radiostantsiya-863732214.html

"Радиостанция судного дня" вновь передала загадочные сообщения

"Радиостанция судного дня" вновь передала загадочные сообщения - 20.10.2025, ПРАЙМ

"Радиостанция судного дня" вновь передала загадочные сообщения

С начала понедельника "Радиостанция судного дня" уже трижды передала загадочные сообщения, сообщили в Telegram-канале "УВБ-76 логи". | 20.10.2025

МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. С начала понедельника "Радиостанция судного дня" уже трижды передала загадочные сообщения, сообщили в Telegram-канале "УВБ-76 логи".В 13:26 по московскому времени станция передала имя главного героя романа "Дон Кихот". Позже, в 14:38, в эфире прозвучало слово "дырокол", а в 15:52 — "посаженый".Такие же слова радиостанция транслировала 14 февраля 2022 года.УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она известна своим постоянным коротким жужжащим сигналом, из-за чего получила неофициальное название "Жужжалка".Роскомнадзор ранее отказался раскрывать дату создания и регистрации станции, пояснив, что сведения о радиоэлектронных средствах и их владельцах предоставляются только госорганам.

