Названы лидеры рейтинга регионов по научно-технологическому развитию

2025-10-20T00:24+0300

2025-10-20T00:24+0300

2025-10-20T00:27+0300

МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Лидерами рейтинга российских регионов по науке и технологиям за 2024 год стали Москва, Татарстан и Санкт-Петербург, замыкают список Ингушетия и Еврейская автономная область, свидетельствует исследование РИА Новости. ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ Разработка и внедрение инноваций, развитие научной сферы, освоение передовых технологий являются одними из существенных факторов, которые влияют на социально-экономическое развитие и уровень жизни в любой стране. Как отмечают эксперты, по итогам 2024 года на фоне процессов импортозамещения и сохраняющихся санкционных ограничений в сфере инновационного развития РФ отмечаются положительные изменения. Согласно данным Росстата, доля инновационных товаров и услуг в общем объеме отгруженных товаров и услуг по итогам 2024 года сохранилась на уровне 6%, однако при этом объем инновационных товаров и услуг по сравнению с прошлым годом вырос на 18%. Инновационная активность организаций (доля организаций, осуществлявших инновационную деятельность) выросла на 1,2 процентного пункта до 12,5%. Научные исследования, применение новых технологий, производство инновационных товаров в той или иной мере осуществляются в каждом субъекте РФ, однако довольно неравномерно. Об этом свидетельствует очередной, одиннадцатый по счету ежегодный рейтинг регионов по научно-технологическому развитию, подготовленный экспертами РИА Новости. В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности. ЛИДЕРЫ ПРЕЖНИЕ По сравнению с прошлым годом в составе группы лидеров рейтинга значительных изменений не произошло. Первое место со значительным отрывом по рейтинговому баллу занимает бессменный лидер Москва, на вторую позицию поднялась Республика Татарстан, третье место занял Санкт-Петербург. На эти регионы приходится более 37% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2024 года. Лидирующие позиции данных регионов эксперты объясняют активным функционированием высокотехнологичных производств, высоким уровнем развития науки и технологий, наличием большого количества научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и высококвалифицированного персонала. В первую десятку рейтинг также входят Нижегородская, Московская, Самарская и Тульская области, Пермский край, Свердловская и Тюменская области. По сравнению с прошлым годом в первой десятке рейтинга произошли изменения. В нее вошла Тюменская область, при этом Ульяновская область покинула топ-10 и заняла 13-е место. В целом же на субъекты РФ, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 65% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг. АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА Замыкают рейтинг Республика Ингушетия, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Чукотский автономный округ и Республика Хакасия. В последней десятке, как и в первой, произошло одно изменение - в ее состав вошел Ненецкий автономный округ, заняв 76-е место, и вышла Республика Тыва. В конце рейтинга находятся регионы, в силу исторических и географических причин обладающие достаточно скромной научной базой, небольшими финансовыми ресурсами или характеризующиеся в большинстве своем неразвитыми высокотехнологическими и инновационными секторами экономики. Результаты исследования свидетельствуют о том, что различия в уровне научно-технологического развития регионов первой и последней десяток весьма существенны – среднее значение рейтингового балла группы лидеров в пять раз превышает значение десяти замыкающих регионов. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ По сравнению с 2023 годом наиболее существенно улучшили свои позиции в рейтинге Республика Марий Эл (плюс девять мест), Калининградская область (плюс семь мест), Владимирская область (плюс шесть мест) и Саратовская область (плюс пять мест). Еще шесть субъектов РФ улучшили свои позиции на четыре места. Самое заметное снижение позиций в рейтинге произошло у Ивановской, Мурманской и Омской областей. Эти регионы опустились на семь мест каждый. В целом же, у большей части субъектов РФ перемещения в рейтинге были в пределах не более чем 1-2 позиции. При этом можно заметить, что как группа лидирующих в рейтинге регионов, так и группа аутсайдеров, во многом пересекается с лидерами и аутсайдерами рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2024 года, подготовленного экспертами РИА Новости. Это еще раз подчеркивает, что ситуация в сфере науки и технологий тесно связана с общим социально-экономическим развитием региона. По мнению экспертов РИА Новости, в ближайшее время позиции субъектов РФ в рейтинге, скорее всего, не претерпят значительных изменений, особенно это касается лидеров и аутсайдеров. Объясняется это тем, что развитие научной базы, разработка инноваций, создание высокотехнологичных производств является задачей, которая не решается в короткие сроки и требует изменений в экономике регионов. Немаловажное значение при этом имеют характеристики субъектов РФ, которые зачастую значительно отличаются друг от друга исторически сложившимися особенностями развития и спецификой экономик. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Позиции субъектов РФ в итоговом списке определялись на основании интегрального значения, которое рассчитывалось путем агрегирования рейтинговых баллов регионов по 19 анализируемым показателям, объединенным в четыре группы. Итоговое значение балла может изменяться в диапазоне от одного до максимального значения – 100. В группе "Человеческие ресурсы" анализировались численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в расчете на душу населения, удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, удельный вес численности высококвалифицированных работников в их общей численности, а также доля работников по высокотехнологичным видам экономической деятельности в общей численности работников организаций В группе "Материально-техническая база" учитывались удельный вес машин и оборудования в возрасте до пяти лет в общей стоимости машин и оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и разработки, удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, соотношение заработной платы научных сотрудников и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг и другие показатели. В группе "Эффективность научно-технологической деятельности" учитывались удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, число выданных патентов в расчете на душу населения и другие показатели. В группе "Масштаб научно-технологической деятельности" во внимание принимались объем отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг, объем валового регионального продукта, сформированный продукцией высокотехнологичных и наукоемких отраслей, и другие показатели.

2025

Новости

