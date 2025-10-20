Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Flynas планирует запустить прямые рейсы из Эр-Рияда в Петербург и Сочи - 20.10.2025
Flynas планирует запустить прямые рейсы из Эр-Рияда в Петербург и Сочи
2025-10-20T10:39+0300
экономика
бизнес
москва
эр-рияд
сочи
мировая экономика
ЭР-РИЯД, 20 окт - ПРАЙМ. Бюджетный саудовский перевозчик Flynas планирует в 2026 году запустить прямые регулярные рейсы из Эр-Рияда в Санкт-Петербург и Сочи, а количество рейсов в Москву увеличить с нынешних трех до семи в неделю, сообщил РИА Новости главный исполнительный директор и управляющий директор авиакомпании Бандер Альмоханна в рамках презентации в Саудовской Аравии приложения для иностранных туристов в России Visit Russia. "В 2026 году география рейсов увеличится: появится перелеты не только в Москву, но и в Сочи и Санкт Петербург. Увеличится и частота рейсов из Эр-Рияда в Москву - до семи в неделю", - сказал Альмоханна. Прямые рейсы из Эр-Рияда в Москву авиаперевозчик запустил с августа текущего года. А с 23 декабря самолеты авиакомпании начнут летать в Москву из Джидды. "Таким образом, с 23 декабря у нас будет уже шесть рейсов в неделю", - добавил он. "Некоторые направления в мире имеют потенциал летом, а некоторые – только зимой. В России есть и то, и другое, и каждое время года ощущаешь, как будто ты в другой стране. В этом заключается прелесть России, и это открывает для нас новые возможности", - отметил Альмоханна, выступая на презентации. Он отметил, что Flynas стала первой авиакомпанией, начавшей прямые регулярные рейсы из Саудовской Аравии в Россию. "Я думаю, сейчас открываются прекрасные возможности для сотрудничества туроператоров, чтобы наладить сотрудничество и обмениваться клиентами из России в Саудовскую Аравию и обратно", - добавил он. CEO Flynas также отметил, что количество саудовских туристов в России за прошлый год превысило 50 тысяч, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения. "Уверен, что с этими прямыми рейсами вы увидите, как это вырастет минимум в три-четыре раза", - заявил он.
бизнес, москва, эр-рияд, сочи, мировая экономика
Экономика, Бизнес, МОСКВА, Эр-Рияд, СОЧИ, Мировая экономика
© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
