14:53 20.10.2025 (обновлено: 14:54 20.10.2025)
 
Rheinmetall поставит свыше 200 БМП для ВС Германии и Нидерландов

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Оборонные концерны Rheinmetall и KNDS получили заказ на поставку 222 колесных БМП Schakal для вооруженных сил Германии и Нидерландов, сообщается на официальном сайте Rheinmetall.
"Европейская организация по вооружениям OCCAR поручила компании Artec GmbH (совместное предприятие Rheinmetall и KNDS Deutschland - ред.) поставить в общей сложности 222 колесных боевых бронированных машин пехоты Schakal для вооруженных сил Германии и Нидерландов", - говорится в сообщении.
Общая стоимость заказа для германской и нидерландской армий составит 3,41 миллиарда евро, из которых почти 3 миллиарда евро придется на Rheinmetall, уточнили в концерне.
Предполагается, что немецкий бундесвер получит 150 БМП Schakal, а нидерландская армия - 72.
Контракт также включает логистический пакет и дополнительную защиту БМП, в том числе от беспилотников. Также предусмотрена опция на поставку до 248 дополнительных БМП.
Согласно ранее опубликованным данным правительства ФРГ, поставки должны быть проведены в период с 2027 по 2031 год.
БМП Schakal являются основной боевой машиной для сухопутных сил Германии.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что правительство ФРГ также согласовало закупку для бундесвера более 400 колесных бронеавтомобилей на сумму порядка 8 миллиардов долларов. Большую часть сделки, по данным агентства, составляет рамочное соглашение с компанией General Dynamics на разработку и закупку 274 разведывательных машин стоимостью около 3,5 миллиарда евро, первые поставки которых запланированы на 2028 год.
