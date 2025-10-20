Роспатент не регистрирует товарные знаки, вводящие в заблуждение
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Роспатент отклоняет заявки на регистрацию в России тех товарных знаков, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно товара, его производителя или места производства, также не проходят одобрения заявки, противоречащие общественным интересам и принципам гуманности, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Юрий Зубов.
"Правовую охрану не получают знаки, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно товара, его производителя или места производства. К примеру, нельзя зарегистрировать товар с названием, например, какого-нибудь города, если он на самом деле производится вообще в другой стране без участия производителей этого города. Это связано с защитой потребителей от недостоверной информации и недобросовестной конкуренции", - сказал руководитель Роспатента.
Он добавил, что отклоняются также заявки на товарные знаки, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали – оскорбительные, непристойные или дискриминационные элементы, которые могут нарушать общественный порядок или этические нормы.
"Роспатент обеспечивает баланс между правами правообладателей и защитой интересов потребителей и общества, регистрируя только такие знаки, которые честно отражают происхождение товара и соответствуют законодательству и общепринятым моральным нормам", - заключил Зубов.