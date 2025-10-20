Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роспатент не регистрирует товарные знаки, вводящие в заблуждение - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251020/rospatent--863710686.html
Роспатент не регистрирует товарные знаки, вводящие в заблуждение
Роспатент не регистрирует товарные знаки, вводящие в заблуждение - 20.10.2025, ПРАЙМ
Роспатент не регистрирует товарные знаки, вводящие в заблуждение
Роспатент отклоняет заявки на регистрацию в России тех товарных знаков, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно товара, его производителя... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T09:39+0300
2025-10-20T09:39+0300
экономика
бизнес
россия
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/82788/29/827882970_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_c130cbae761953796ace86249658ee2e.jpg
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Роспатент отклоняет заявки на регистрацию в России тех товарных знаков, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно товара, его производителя или места производства, также не проходят одобрения заявки, противоречащие общественным интересам и принципам гуманности, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Юрий Зубов. "Правовую охрану не получают знаки, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно товара, его производителя или места производства. К примеру, нельзя зарегистрировать товар с названием, например, какого-нибудь города, если он на самом деле производится вообще в другой стране без участия производителей этого города. Это связано с защитой потребителей от недостоверной информации и недобросовестной конкуренции", - сказал руководитель Роспатента. Он добавил, что отклоняются также заявки на товарные знаки, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали – оскорбительные, непристойные или дискриминационные элементы, которые могут нарушать общественный порядок или этические нормы. "Роспатент обеспечивает баланс между правами правообладателей и защитой интересов потребителей и общества, регистрируя только такие знаки, которые честно отражают происхождение товара и соответствуют законодательству и общепринятым моральным нормам", - заключил Зубов.
https://1prime.ru/20251019/znak-863678186.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82788/29/827882970_11:0:2592:1936_1920x0_80_0_0_7cb72987c68a1a89664d179d59a9287b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, роспатент
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
09:39 20.10.2025
 
Роспатент не регистрирует товарные знаки, вводящие в заблуждение

Роспатент не регистрирует в РФ те товарные знаки, которые могут ввести в заблуждение

© РИА Новости#Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)
#Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Роспатент отклоняет заявки на регистрацию в России тех товарных знаков, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно товара, его производителя или места производства, также не проходят одобрения заявки, противоречащие общественным интересам и принципам гуманности, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Юрий Зубов.
"Правовую охрану не получают знаки, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно товара, его производителя или места производства. К примеру, нельзя зарегистрировать товар с названием, например, какого-нибудь города, если он на самом деле производится вообще в другой стране без участия производителей этого города. Это связано с защитой потребителей от недостоверной информации и недобросовестной конкуренции", - сказал руководитель Роспатента.
Он добавил, что отклоняются также заявки на товарные знаки, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали – оскорбительные, непристойные или дискриминационные элементы, которые могут нарушать общественный порядок или этические нормы.
"Роспатент обеспечивает баланс между правами правообладателей и защитой интересов потребителей и общества, регистрируя только такие знаки, которые честно отражают происхождение товара и соответствуют законодательству и общепринятым моральным нормам", - заключил Зубов.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время интервью - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Роспатент объяснил отказ Shaman в регистрации товарного знака "Я русский"
Вчера, 08:28
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРоспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала