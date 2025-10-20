Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила импорт необработанного алюминия из Казахстана - 20.10.2025
Россия нарастила импорт необработанного алюминия из Казахстана
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия в августе текущего года нарастила импорт необработанного алюминия из Казахстана до максимума с конца 2021 года, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику соседней республики. В конце лета на соответствующий импорт из Казахстана Россия потратила 4,97 миллиона долларов, что более чем втрое превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Россия стала третьим крупнейшим покупателем этого металла у Казахстана, заняв долю в 9,8% от его экспорта. По этому показателю страна уступила лишь Турции, которая импортировала больше половины казахстанских зарубежных поставок, и Италии, закупившей еще 18,4% алюминия. При этом спрос России на остальную казахстанскую продукцию из алюминия был не столь заметным в денежном выражении. Так, например, импорт фольги обошелся всего 16,9 тысячи долларов, а металлоконструкций - еще в 69,7 тысячи долларов.
05:16 20.10.2025
 
Россия нарастила импорт необработанного алюминия из Казахстана

Россия в августе нарастила импорт необработанного алюминия из Казахстана до максимума

