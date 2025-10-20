https://1prime.ru/20251020/rossija-863706658.html
Россия за три квартала 2025 года поставила в Китай 4,992 миллиона тонн СПГ
2025-10-20T06:32+0300
ПЕКИН, 20 окт – ПРАЙМ. Россия за три квартала 2025 года поставила в Китай 4,992 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), это на 16,6% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, следует из данных, опубликованных в понедельник главным таможенным управлением КНР.
При этом за январь-сентябрь 2024 года Китай закупил в России 5,987 миллиона тонн СПГ.
За первые три квартала 2025 года Россия экспортировала в Китай сжиженный газ на сумму 2,836 миллиарда долларов. В стоимостном выражении показатель снизился на 20,15% по сравнению с январем-сентябрем 2024 года, когда Китай заплатил за российский СПГ 3,552 миллиарда долларов.
Отдельно в сентябре 2025 года Китай импортировал из России 975,54 тысячи тонн СПГ, что на 1,9% больше, чем в сентябре 2024 года, когда Китай закупил в РФ 957,313 тысячи тонн СПГ.
Россия по итогам 2024 года увеличила объем поставок СПГ в Китай на 3,29%, до 8,3 миллиона тонн.
