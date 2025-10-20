Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия за три квартала 2025 года поставила в Китай 4,992 миллиона тонн СПГ - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251020/rossija-863706658.html
Россия за три квартала 2025 года поставила в Китай 4,992 миллиона тонн СПГ
Россия за три квартала 2025 года поставила в Китай 4,992 миллиона тонн СПГ - 20.10.2025, ПРАЙМ
Россия за три квартала 2025 года поставила в Китай 4,992 миллиона тонн СПГ
Россия за три квартала 2025 года поставила в Китай 4,992 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), это на 16,6% меньше показателя аналогичного периода... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T06:32+0300
2025-10-20T06:32+0300
энергетика
экономика
газ
китай
кнр
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863706658.jpg?1760931145
ПЕКИН, 20 окт – ПРАЙМ. Россия за три квартала 2025 года поставила в Китай 4,992 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), это на 16,6% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, следует из данных, опубликованных в понедельник главным таможенным управлением КНР. При этом за январь-сентябрь 2024 года Китай закупил в России 5,987 миллиона тонн СПГ. За первые три квартала 2025 года Россия экспортировала в Китай сжиженный газ на сумму 2,836 миллиарда долларов. В стоимостном выражении показатель снизился на 20,15% по сравнению с январем-сентябрем 2024 года, когда Китай заплатил за российский СПГ 3,552 миллиарда долларов. Отдельно в сентябре 2025 года Китай импортировал из России 975,54 тысячи тонн СПГ, что на 1,9% больше, чем в сентябре 2024 года, когда Китай закупил в РФ 957,313 тысячи тонн СПГ. Россия по итогам 2024 года увеличила объем поставок СПГ в Китай на 3,29%, до 8,3 миллиона тонн.
китай
кнр
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, китай, кнр, рф
Энергетика, Экономика, Газ, КИТАЙ, КНР, РФ
06:32 20.10.2025
 
Россия за три квартала 2025 года поставила в Китай 4,992 миллиона тонн СПГ

Россия сократила импорт СПГ в Китай на 16,6%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 20 окт – ПРАЙМ. Россия за три квартала 2025 года поставила в Китай 4,992 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), это на 16,6% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, следует из данных, опубликованных в понедельник главным таможенным управлением КНР.
При этом за январь-сентябрь 2024 года Китай закупил в России 5,987 миллиона тонн СПГ.
За первые три квартала 2025 года Россия экспортировала в Китай сжиженный газ на сумму 2,836 миллиарда долларов. В стоимостном выражении показатель снизился на 20,15% по сравнению с январем-сентябрем 2024 года, когда Китай заплатил за российский СПГ 3,552 миллиарда долларов.
Отдельно в сентябре 2025 года Китай импортировал из России 975,54 тысячи тонн СПГ, что на 1,9% больше, чем в сентябре 2024 года, когда Китай закупил в РФ 957,313 тысячи тонн СПГ.
Россия по итогам 2024 года увеличила объем поставок СПГ в Китай на 3,29%, до 8,3 миллиона тонн.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазКИТАЙКНРРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала