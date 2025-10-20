Россия в 2025 году поставила Китаю меньше нефти, чем в прошлом году

https://1prime.ru/20251020/rossija-863706820.html

2025-10-20T06:47+0300

2025-10-20T06:47+0300

2025-10-20T07:18+0300

ПЕКИН, 20 окт – ПРАЙМ. Россия за три квартала 2025 года поставила Китаю 74,046 миллиона тонн нефти, что на 8,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных, опубликованных в понедельник главным таможенным управлением КНР. В стоимостном выражении закупка нефти в России за первые 9 месяцев текущего года обошлась Китаю в 37,55 миллиарда долларов, что на 21,06% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года, когда КНР закупила в РФ 80,598 миллиона тонн нефти на 47,578 миллиарда долларов. В сентябре 2025 года Китай ввез из России 8,287 миллиона тонн нефти на 4,066 миллиарда долларов, что на 4,2% и 13,1% меньше, чем в сентябре 2024 года, когда КНР закупила в РФ 8,657 миллиона тонн нефти на 4,679 миллиарда долларов. Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.

2025

