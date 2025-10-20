Россияне готовы потратить неделю на изучение мнений о покупке автомобиля

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян готовы потратить неделю на изучение мнений о покупке автомобиля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного портала "Дром". Всероссийский опрос проводился с 14 по 28 июля 2025 года среди пользователей сайта "Дром". В нем приняли участие более 9 тысяч человек. "Большая часть опрошенных (42%) сказали, что им хватит недели на просмотр мнений. Из них 19% ответили, что им достаточно и одного дня, а 23% определённо потратят несколько дней", - говорится в сообщении. Также 23% респондентов отметили, что планируют ознакомиться с отзывами владельцев в течение месяца. Наиболее длительный период — свыше месяца — для изучения оценок и комментариев о автомобиле перед покупкой выделят 18% автолюбителей в России. В то же время 17% участников опроса заявили, что вообще не читают отзывы владельцев при выборе будущей модели автомобиля. Наиболее активно отзывы при выборе нового автомобиля читают автовладельцы из Дальнего Востока (45%) и Юга России (43%). При этом большинство респондентов из этих регионов также отметили, что не обращают внимания на отзывы перед покупкой. В частности, 21% дальневосточников и 18% южан заявили об этом. Отмечается, что чаще всего на изучение мнений об интересующей модели автомобиля дальневосточники тратят один день (22%), в то время как жители Приволжья предпочитают уделять этому несколько дней (25%). Жители северо-западных регионов (26%) и Урала (25%) обычно тратят от нескольких недель до месяца на изучение отзывов владельцев автомобилей. Более месяца на анализ оценок и отзывов о конкретных марках машин чаще всего требуется автолюбителям из Приволжья (23%) и Северо-Запада (22%). В комментариях автовладельцы делились мнением о том, сколько отзывов необходимо для формирования представления о автомобиле. Они подчеркнули, что отзывы бывают противоречивыми, поэтому предпочтительнее полагаться на личный опыт и изучать характеристики конкретной модели автомобиля. "Выбор будущей модели машины надо делать заранее и обдуманно. Лучше ещё посидеть в ней, например, на рынке или у знакомых. В автомобиле не всегда хороший внешний облик соответствует внутреннему", - отмечает водитель из Хабаровска, слова которого приводит "Дром". Автовладельцы используют различные источники информации перед покупкой автомобиля. Многие из них предпочитают получать мнения владельцев лично, общаясь в очереди на мойку или на парковке, а также смотрят обзоры и посещают автосалоны для тест-драйва. Один из водителей из Липецка отметил важность профильных форумов, подчеркивая, что объем информации на них значительно полезнее, чем отзывы. Автолюбитель из Новосибирска согласился с ним, добавив, что стоит изучать разделы о частых поломках и ремонте на таких форумах.
