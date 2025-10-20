https://1prime.ru/20251020/rossijane-863704681.html
Россияне готовы потратить неделю на изучение мнений о покупке автомобиля
Россияне готовы потратить неделю на изучение мнений о покупке автомобиля - 20.10.2025, ПРАЙМ
Россияне готовы потратить неделю на изучение мнений о покупке автомобиля
Большинство россиян готовы потратить неделю на изучение мнений о покупке автомобиля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного портала... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T04:31+0300
2025-10-20T04:31+0300
2025-10-20T04:31+0300
бизнес
дальний восток
северо-запад
хабаровск
дром
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863704681.jpg?1760923899
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян готовы потратить неделю на изучение мнений о покупке автомобиля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного портала "Дром".
Всероссийский опрос проводился с 14 по 28 июля 2025 года среди пользователей сайта "Дром". В нем приняли участие более 9 тысяч человек.
"Большая часть опрошенных (42%) сказали, что им хватит недели на просмотр мнений. Из них 19% ответили, что им достаточно и одного дня, а 23% определённо потратят несколько дней", - говорится в сообщении.
Также 23% респондентов отметили, что планируют ознакомиться с отзывами владельцев в течение месяца. Наиболее длительный период — свыше месяца — для изучения оценок и комментариев о автомобиле перед покупкой выделят 18% автолюбителей в России. В то же время 17% участников опроса заявили, что вообще не читают отзывы владельцев при выборе будущей модели автомобиля.
Наиболее активно отзывы при выборе нового автомобиля читают автовладельцы из Дальнего Востока (45%) и Юга России (43%). При этом большинство респондентов из этих регионов также отметили, что не обращают внимания на отзывы перед покупкой. В частности, 21% дальневосточников и 18% южан заявили об этом.
Отмечается, что чаще всего на изучение мнений об интересующей модели автомобиля дальневосточники тратят один день (22%), в то время как жители Приволжья предпочитают уделять этому несколько дней (25%).
Жители северо-западных регионов (26%) и Урала (25%) обычно тратят от нескольких недель до месяца на изучение отзывов владельцев автомобилей. Более месяца на анализ оценок и отзывов о конкретных марках машин чаще всего требуется автолюбителям из Приволжья (23%) и Северо-Запада (22%).
В комментариях автовладельцы делились мнением о том, сколько отзывов необходимо для формирования представления о автомобиле. Они подчеркнули, что отзывы бывают противоречивыми, поэтому предпочтительнее полагаться на личный опыт и изучать характеристики конкретной модели автомобиля.
"Выбор будущей модели машины надо делать заранее и обдуманно. Лучше ещё посидеть в ней, например, на рынке или у знакомых. В автомобиле не всегда хороший внешний облик соответствует внутреннему", - отмечает водитель из Хабаровска, слова которого приводит "Дром".
Автовладельцы используют различные источники информации перед покупкой автомобиля. Многие из них предпочитают получать мнения владельцев лично, общаясь в очереди на мойку или на парковке, а также смотрят обзоры и посещают автосалоны для тест-драйва. Один из водителей из Липецка отметил важность профильных форумов, подчеркивая, что объем информации на них значительно полезнее, чем отзывы. Автолюбитель из Новосибирска согласился с ним, добавив, что стоит изучать разделы о частых поломках и ремонте на таких форумах.
дальний восток
северо-запад
хабаровск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, дальний восток, северо-запад, хабаровск, дром
Бизнес, Дальний Восток, Северо-Запад, Хабаровск, Дром
Россияне готовы потратить неделю на изучение мнений о покупке автомобиля
«Дром»: россияне готовы потратить неделю на изучение мнений о покупке автомобиля
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян готовы потратить неделю на изучение мнений о покупке автомобиля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного портала "Дром".
Всероссийский опрос проводился с 14 по 28 июля 2025 года среди пользователей сайта "Дром". В нем приняли участие более 9 тысяч человек.
"Большая часть опрошенных (42%) сказали, что им хватит недели на просмотр мнений. Из них 19% ответили, что им достаточно и одного дня, а 23% определённо потратят несколько дней", - говорится в сообщении.
Также 23% респондентов отметили, что планируют ознакомиться с отзывами владельцев в течение месяца. Наиболее длительный период — свыше месяца — для изучения оценок и комментариев о автомобиле перед покупкой выделят 18% автолюбителей в России. В то же время 17% участников опроса заявили, что вообще не читают отзывы владельцев при выборе будущей модели автомобиля.
Наиболее активно отзывы при выборе нового автомобиля читают автовладельцы из Дальнего Востока (45%) и Юга России (43%). При этом большинство респондентов из этих регионов также отметили, что не обращают внимания на отзывы перед покупкой. В частности, 21% дальневосточников и 18% южан заявили об этом.
Отмечается, что чаще всего на изучение мнений об интересующей модели автомобиля дальневосточники тратят один день (22%), в то время как жители Приволжья предпочитают уделять этому несколько дней (25%).
Жители северо-западных регионов (26%) и Урала (25%) обычно тратят от нескольких недель до месяца на изучение отзывов владельцев автомобилей. Более месяца на анализ оценок и отзывов о конкретных марках машин чаще всего требуется автолюбителям из Приволжья (23%) и Северо-Запада (22%).
В комментариях автовладельцы делились мнением о том, сколько отзывов необходимо для формирования представления о автомобиле. Они подчеркнули, что отзывы бывают противоречивыми, поэтому предпочтительнее полагаться на личный опыт и изучать характеристики конкретной модели автомобиля.
"Выбор будущей модели машины надо делать заранее и обдуманно. Лучше ещё посидеть в ней, например, на рынке или у знакомых. В автомобиле не всегда хороший внешний облик соответствует внутреннему", - отмечает водитель из Хабаровска, слова которого приводит "Дром".
Автовладельцы используют различные источники информации перед покупкой автомобиля. Многие из них предпочитают получать мнения владельцев лично, общаясь в очереди на мойку или на парковке, а также смотрят обзоры и посещают автосалоны для тест-драйва. Один из водителей из Липецка отметил важность профильных форумов, подчеркивая, что объем информации на них значительно полезнее, чем отзывы. Автолюбитель из Новосибирска согласился с ним, добавив, что стоит изучать разделы о частых поломках и ремонте на таких форумах.