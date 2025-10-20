https://1prime.ru/20251020/rossijanin-863705611.html

Каждый третий россиянин проводит в интернете более шести часов в день

Каждый третий россиянин проводит в интернете более шести часов в день

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Каждый третий россиянин проводит в онлайне более шести часов в день, а среднее время пребывания в сети составляет чуть больше 4,5 часа, говорится в исследовании сервиса "Яндекс Ритм". "Современные пользователи рассматривают интернет в качестве площадки для проведения собственного времени. Согласно исследованию, 83% россиян ежедневно заходят в сеть, чтобы провести время за скроллингом лент. При этом среднее время пребывания в сети составляет 4 часа 35 минут в день, а каждый третий пользователь проводит онлайн более шести часов ежедневно", - сказано в исследовании. Кроме этого, почти 70% респондентов признались, что пользуются интернетом перед сном, а каждый второй совершает покупки в вечерние часы. При этом почти половина пользователей отметили, что часто устают от объема информации в интернете и еще столько же испытывают раздражение, когда долго не могут найти нужный контент или товар. Еще треть россиян пожаловались на большое количество неинтересного контента и предложений, из-за чего поиск занимает больше времени и может вызывать усталость. "Наиболее популярными действиями в интернете остаются: отправка личных сообщений (63%) и просмотр страниц интернет-магазинов (59%). При этом 32% пользователей уже совершают покупки через социальные сети, что демонстрирует растущую интеграцию коммерции и контентных платформ в повседневные привычки российских пользователей", - уточняется в исследовании.

