Объем денежной массы в России в сентябре снизился на 0,2%

20.10.2025





2025-10-20





МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в сентябре снизился на 0,2%, до 121,3 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 октября составил 121,266 триллиона рублей, на 1 сентября - 121,567 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц снизился на 301,1 миллиарда рублей, или на 0,2%.

