Объем денежной массы в России в сентябре снизился на 0,2%

2025-10-20T22:14+0300
2025-10-20T22:14+0300
2025-10-20T22:14+0300
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в сентябре снизился на 0,2%, до 121,3 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 октября составил 121,266 триллиона рублей, на 1 сентября - 121,567 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц снизился на 301,1 миллиарда рублей, или на 0,2%.
