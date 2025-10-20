https://1prime.ru/20251020/rosstandart-863712483.html

Росстандарт: новый ГОСТ на пиво поможет очистить рынок от фальсификата

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на пиво поможет очистить рынок от недобросовестных участников и оказать поддержку качественной российской продукции, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Росстандарта Антон Шалаев. "С новым ГОСТом мы надеемся на очищение рынка от недобросовестных участников, от фальсификата, на поддержку российских производителей качественной продукции", - сказал Шалаев. Он уточнил, что предыдущая версия документа появилась 12 лет назад и уже не отвечала изменившимся требованиям законодательства. В новом ГОСТе пиво определяется как "алкогольная продукция с нормированным содержанием солода и сахаросодержащих и прочих продуктов", подчеркнул руководитель агентства. Старый ГОСТ говорил, что пиво - это всего лишь "пенистый напиток, полученный из пивоваренного солода, хмеля и хмелепродуктов, воды, с применением или без зернопродуктов, сахаропродуктов, в результате брожения пивного сусла", отметил Шалаев. "Подобная терминология создавала определенную правовую коллизию. Также (в новом ГОСТе - ред.) определены требования к упаковке и маркировке пива, методам испытаний, идентификации", - добавил он. При этом Шалаев уточнил, что несмотря на такое определение, безалкогольное пиво не перестанет считаться пивом, оно указано в новом стандарте как отдельный вид продукции.

