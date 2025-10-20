https://1prime.ru/20251020/rosstat-863732359.html
Росстат составил портрет среднестатистического россиянина
Росстат составил портрет среднестатистического россиянина - 20.10.2025
Росстат составил портрет среднестатистического россиянина
Росстат представил портрет среднестатистического россиянина по итогам 2024 года, сообщает РБК. | 20.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Росстат представил портрет среднестатистического россиянина по итогам 2024 года, сообщает РБК."Среднему россиянину — 41 год. Свободное время он чаще всего проводит за просмотром телевизора и фильмов", — говорится в публикации.При этом в стране преобладают женщины: по данным Росстата, на конец 2024 года мужчин — 46%, женщин — 54%.Средняя зарплата составляет около 84 тысяч рублей. Чаще всего человек работает в сфере торговли.Наиболее вероятная национальность — русский: представители этого народа составляют 80,8% населения страны.Росстат подготовил данные по запросу РБК ко Всемирному дню статистики.
Росстат составил портрет среднестатистического россиянина
Росстат: среднему россиянину 41 год, чаще это женщина, работает в торговле
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ.
Росстат представил портрет среднестатистического россиянина по итогам 2024 года, сообщает РБК.
"Среднему россиянину — 41 год. Свободное время он чаще всего проводит за просмотром телевизора и фильмов", — говорится в публикации.
При этом в стране преобладают женщины: по данным Росстата
, на конец 2024 года мужчин — 46%, женщин — 54%.
Средняя зарплата составляет около 84 тысяч рублей. Чаще всего человек работает в сфере торговли.
Наиболее вероятная национальность — русский: представители этого народа составляют 80,8% населения страны.
Росстат подготовил данные по запросу РБК ко Всемирному дню статистики.
