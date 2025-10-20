Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстат составил портрет среднестатистического россиянина
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Росстат представил портрет среднестатистического россиянина по итогам 2024 года, сообщает РБК."Среднему россиянину — 41 год. Свободное время он чаще всего проводит за просмотром телевизора и фильмов", — говорится в публикации.При этом в стране преобладают женщины: по данным Росстата, на конец 2024 года мужчин — 46%, женщин — 54%.Средняя зарплата составляет около 84 тысяч рублей. Чаще всего человек работает в сфере торговли.Наиболее вероятная национальность — русский: представители этого народа составляют 80,8% населения страны.Росстат подготовил данные по запросу РБК ко Всемирному дню статистики.
21:47 20.10.2025
 
Росстат составил портрет среднестатистического россиянина

МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Росстат представил портрет среднестатистического россиянина по итогам 2024 года, сообщает РБК.
"Среднему россиянину — 41 год. Свободное время он чаще всего проводит за просмотром телевизора и фильмов", — говорится в публикации.
При этом в стране преобладают женщины: по данным Росстата, на конец 2024 года мужчин — 46%, женщин — 54%.
Средняя зарплата составляет около 84 тысяч рублей. Чаще всего человек работает в сфере торговли.
Наиболее вероятная национальность — русский: представители этого народа составляют 80,8% населения страны.
Росстат подготовил данные по запросу РБК ко Всемирному дню статистики.
Заголовок открываемого материала