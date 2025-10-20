Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20.10.2025
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника укрепляется к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,34 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 4 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,34 рубля.
10:04 20.10.2025
 
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника укрепляется к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,34 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 4 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,34 рубля.
Заголовок открываемого материала