Рубль в начале торгов понедельника укрепляется к юаню

2025-10-20T10:04+0300

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника укрепляется к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,34 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 4 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,34 рубля.

2025

