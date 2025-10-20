https://1prime.ru/20251020/rynok--863712153.html
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию понедельника умеренным ростом на фоне улучшения геополитической ситуации и ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 0,47% относительно предыдущего закрытия, до 2 734,01 пункта. В лидерах роста акции "Абрау-Дюрсо" (+3,21%), "Сегежи" (+2,81%), ОГК-2 (+2,79%), "Генетико" (+2,72%), "Камаза" (+2,69%). В лидерах снижения бумаги "Полюса" (-1,82%), "Россетей Центр и Приволжья" (-1,01%), "Татнефти" (-0,66%), "Русала" (-0,54%), ТМК (-0,53%). "В целом улучшение геополитических ожиданий, а также грядущие события, в первую очередь готовящаяся встреча делегаций США и России и заседание ЦБ, на котором регулятор может, по нашему мнению, снизить ставку, позволяют ожидать более высокого отскока рынка, чем мы ожидали ранее. Хотя ближайшей его базовой целью и остается... район 2 850 пунктов, уже видим возможность в отсутствие геонегатива для подъема в район 3 000 пунктов", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. В отношении ближайших перспектив российского рынка акций Наталия Пырьева из "Цифры брокер" отметила, что возможность дальнейшего восстановления фондовых индексов во многом будет зависеть от риторики и решения Банка России на предстоящем заседании. "Скорее всего, первую половину текущей недели рынок попробует продолжить попытки восстановления. Многое будет зависеть от геополитики, пока высказывания президента США Дональда Трампа позитивны для России", - заключил Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
