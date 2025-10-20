Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Появились подробности об аварийной посадке Airbus А320 в Пулково
Появились подробности об аварийной посадке Airbus А320 в Пулково
Причиной аварийной посадки самолета "Азербайджанских авиалиний" Airbus А320 в аэропорту "Пулково" стал наклон не убравшейся при взлете левой стойки шасси
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Причиной аварийной посадки самолета "Азербайджанских авиалиний" Airbus А320 в аэропорту "Пулково" стал наклон не убравшейся при взлете левой стойки шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что самолет Airbus А320, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в "Пулково" из-за неисправности шасси. При посадке борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет. Позднее в "Пулково" сообщили, что аэропорт из-за инцидента приостановил свою работу. Вскоре обслуживание рейсов было возобновлено. По информации Западного МСУТ СК РФ, предварительной причиной аварийной посадки в "Пулково" стала техническая неисправность - при взлёте не убралась стойка шасси. "В результате пролетов Airbus А320 над взлетно-посадочной полосой визуально был установлен наклон левой стойки шасси, которая не зафиксировалась при взлете", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что самолет больше трех часов находился в воздухе, вырабатывая топливо. В готовности к оперативному реагированию на возможное ЧП на аэродроме находились дежурные силы спасателей и пять единиц специальной техники.
