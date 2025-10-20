https://1prime.ru/20251020/sberezheniya-863719433.html

В Минфин порекомендовали хранить краткосрочные сбережения на депозитах

В Минфин порекомендовали хранить краткосрочные сбережения на депозитах - 20.10.2025, ПРАЙМ

В Минфин порекомендовали хранить краткосрочные сбережения на депозитах

Минфин России рекомендует гражданам краткосрочные сбережения хранить на депозитах в банках в рублях, долгосрочные - вкладывать в облигации федерального займа... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T14:29+0300

2025-10-20T14:29+0300

2025-10-20T14:33+0300

экономика

финансы

россия

рф

алексей моисеев

минфин

гознак

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Минфин России рекомендует гражданам краткосрочные сбережения хранить на депозитах в банках в рублях, долгосрочные - вкладывать в облигации федерального займа (ОФЗ) и золото, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Более краткосрочные сбережения надо хранить, конечно, на депозитах, вкладах банков в рублях, безусловно. Что касается золота, то я бы отнес их в ту же категорию, что и ОФЗ, то есть более долгосрочные сбережения - не надо пытаться ими торговать каждый день, потому что транзакционные издержки в конечном итоге будут выше", - сказал он в кулуарах мероприятия, посвященного запуску торгов физическим золотом на Петербургской бирже. "Что касается иностранной валюты, то особого смысла я в этом, честно говоря, не вижу. Вы видите, что с точки зрения курсообразования рубль укрепился в этом году. Это не значит, что он дальше будет укрепляться. Мы не знаем, он может укрепляться, может нет. Но тем не менее такого тренда четкого на укрепление иностранной валюты, безусловно, я уже несколько лет не видел", - сказал он. Петербургская биржа вместе с "Гознаком" запустила торги физическим золотом. Торги золотом будут осуществляться на базе инфраструктуры Петербургской биржи и "Гознака". Московский монетный двор внесен в биржевую спецификацию в качестве базиса поставки слитков по биржевым договорам.

https://1prime.ru/20251017/minfin-863644418.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, алексей моисеев, минфин, гознак