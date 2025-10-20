Министр энергетики Сербии прокомментировала запрет на импорт газа из России

https://1prime.ru/20251020/serbiya-863728566.html

БЕЛГРАД, 20 окт - ПРАЙМ. Ситуация с запретом на транзит российского газа в ЕС почти безвыходная для Сербии, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Ранее в понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. "Сербия находится в очень тяжелой, почти безвыходной ситуации... Суть в том, что Болгария не разрешит транзит российского газа через (газопровод) "Балканский поток", тем самым Сербия понесет ущерб в будущем. Благодаря отличным отношениям президента Сербии Александра Вучича с мировыми лидерами, надеюсь, что мы найдем решение и сделаем все, что в наших силах, но ситуация почти безвыходная, учитывая положение (санкции США - ред.) "Нефтяной индустрии Сербии (NIS)", - цитирует агентство Танюг главу минэнерго. Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич в понедельник назвала запрет ЕС на транзит российского газа катастрофической новостью для ее страны. Она напомнила, что Сербия проводила диверсификацию источников газоснабжения. Так, наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии, Сербия получает и газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен до конца года, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны. Спикер парламента добавила, что не видит пока выхода из ситуации и ожидает возвращения Вучича после поездки в Венгрию и встречи с премьером Виктором Орбаном. Совет Евросоюза в понедельник также утвердил требования подтверждать происхождение газа перед его импортом в ЕС после запрета на российский газ с 1 января 2026 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС. Уточняется, что в отношении российского газа во время переходного периода информация, необходимая для получения разрешения, должна быть представлена не менее чем за месяц до ввоза, в то время как в отношении нероссийского газа подтверждение должно быть предоставлено не менее чем за пять дней до ввоза. В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.

