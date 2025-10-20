Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белом доме допустили завершение шатдауна на этой неделе - 20.10.2025, ПРАЙМ
В Белом доме допустили завершение шатдауна на этой неделе
В Белом доме допустили завершение шатдауна на этой неделе - 20.10.2025, ПРАЙМ
В Белом доме допустили завершение шатдауна на этой неделе
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет допустил, что приостановка работы правительства США может закончится на этой неделе. | 20.10.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
сша
вашингтон
дональд трамп
cnbc
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет допустил, что приостановка работы правительства США может закончится на этой неделе. "Многие наши друзья в сенате говорили, что для демократов открытие правительства до митинга No Kings плохо смотрелось с точки зрения пиара. Теперь же есть шанс, что на этой неделе всё сложится, и умеренные демократы очень быстро сделают шаг вперед и откроют правительство... Думаю, что шатдаун, устроенный (лидером демократов в сенате Чаком - ред.) Шумером, скорее всего, закончится где-то на этой неделе", - сказал Хассет CNBC. В прошлую субботу во всех американских штатах, а также в Вашингтоне прошли протесты под лозунгом No Kings, которые стали второй массовой волной демонстраций. Организаторы протестов сообщали РИА Новости, что на демонстрации вышли почти 7 миллионов человек. Это на 2 миллиона человек больше, чем в первую волну этих демонстраций, которые пришлись на 14 июня - день военного парада и 79-летия президента США Дональда Трампа.
ПРАЙМ
мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, cnbc
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, CNBC
22:02 20.10.2025 (обновлено: 23:03 20.10.2025)
 
В Белом доме допустили завершение шатдауна на этой неделе

В Белом доме допустили, что шатдаун в США может закончится на этой неделе

ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет допустил, что приостановка работы правительства США может закончится на этой неделе.
"Многие наши друзья в сенате говорили, что для демократов открытие правительства до митинга No Kings плохо смотрелось с точки зрения пиара. Теперь же есть шанс, что на этой неделе всё сложится, и умеренные демократы очень быстро сделают шаг вперед и откроют правительство... Думаю, что шатдаун, устроенный (лидером демократов в сенате Чаком - ред.) Шумером, скорее всего, закончится где-то на этой неделе", - сказал Хассет CNBC.
В прошлую субботу во всех американских штатах, а также в Вашингтоне прошли протесты под лозунгом No Kings, которые стали второй массовой волной демонстраций. Организаторы протестов сообщали РИА Новости, что на демонстрации вышли почти 7 миллионов человек. Это на 2 миллиона человек больше, чем в первую волну этих демонстраций, которые пришлись на 14 июня - день военного парада и 79-летия президента США Дональда Трампа.
Мировая экономикаСШАВАШИНГТОНДональд ТрампCNBC
 
 
