https://1prime.ru/20251020/shatdaun-863733282.html
В Белом доме допустили завершение шатдауна на этой неделе
В Белом доме допустили завершение шатдауна на этой неделе - 20.10.2025, ПРАЙМ
В Белом доме допустили завершение шатдауна на этой неделе
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет допустил, что приостановка работы правительства США может закончится на этой неделе. | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T22:02+0300
2025-10-20T22:02+0300
2025-10-20T23:03+0300
мировая экономика
сша
вашингтон
дональд трамп
cnbc
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859639288_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_a0e9bc72c2975b5be6d1f3a74c467cb3.jpg
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет допустил, что приостановка работы правительства США может закончится на этой неделе. "Многие наши друзья в сенате говорили, что для демократов открытие правительства до митинга No Kings плохо смотрелось с точки зрения пиара. Теперь же есть шанс, что на этой неделе всё сложится, и умеренные демократы очень быстро сделают шаг вперед и откроют правительство... Думаю, что шатдаун, устроенный (лидером демократов в сенате Чаком - ред.) Шумером, скорее всего, закончится где-то на этой неделе", - сказал Хассет CNBC. В прошлую субботу во всех американских штатах, а также в Вашингтоне прошли протесты под лозунгом No Kings, которые стали второй массовой волной демонстраций. Организаторы протестов сообщали РИА Новости, что на демонстрации вышли почти 7 миллионов человек. Это на 2 миллиона человек больше, чем в первую волну этих демонстраций, которые пришлись на 14 июня - день военного парада и 79-летия президента США Дональда Трампа.
https://1prime.ru/20251017/opros-863653238.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859639288_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_e93cb7be3a82463ac1244546dd2c98da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, cnbc
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, CNBC
В Белом доме допустили завершение шатдауна на этой неделе
В Белом доме допустили, что шатдаун в США может закончится на этой неделе