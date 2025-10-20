https://1prime.ru/20251020/shatdaun-863733282.html

В Белом доме допустили завершение шатдауна на этой неделе

В Белом доме допустили завершение шатдауна на этой неделе - 20.10.2025, ПРАЙМ

В Белом доме допустили завершение шатдауна на этой неделе

Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет допустил, что приостановка работы правительства США может закончится на этой неделе. | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T22:02+0300

2025-10-20T22:02+0300

2025-10-20T23:03+0300

мировая экономика

сша

вашингтон

дональд трамп

cnbc

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859639288_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_a0e9bc72c2975b5be6d1f3a74c467cb3.jpg

ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет допустил, что приостановка работы правительства США может закончится на этой неделе. "Многие наши друзья в сенате говорили, что для демократов открытие правительства до митинга No Kings плохо смотрелось с точки зрения пиара. Теперь же есть шанс, что на этой неделе всё сложится, и умеренные демократы очень быстро сделают шаг вперед и откроют правительство... Думаю, что шатдаун, устроенный (лидером демократов в сенате Чаком - ред.) Шумером, скорее всего, закончится где-то на этой неделе", - сказал Хассет CNBC. В прошлую субботу во всех американских штатах, а также в Вашингтоне прошли протесты под лозунгом No Kings, которые стали второй массовой волной демонстраций. Организаторы протестов сообщали РИА Новости, что на демонстрации вышли почти 7 миллионов человек. Это на 2 миллиона человек больше, чем в первую волну этих демонстраций, которые пришлись на 14 июня - день военного парада и 79-летия президента США Дональда Трампа.

https://1prime.ru/20251017/opros-863653238.html

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, cnbc