Шольц после долгого молчания сделал заявление о Путине - 20.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251020/sholts-863711343.html
Шольц после долгого молчания сделал заявление о Путине
Шольц после долгого молчания сделал заявление о Путине - 20.10.2025, ПРАЙМ
Шольц после долгого молчания сделал заявление о Путине
Разговоры с главой России Владимиром Путиным проходили в доброжелательном тоне, цитирует бывшего канцлера Германии Олафа Шольца издание Frankfurter Rundschau... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T09:51+0300
2025-10-20T09:51+0300
германия
владимир путин
олаф шольц
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_0:10:2216:1257_1920x0_80_0_0_eee941696a8870148c1ed4a81cc2633e.jpg
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Разговоры с главой России Владимиром Путиным проходили в доброжелательном тоне, цитирует бывшего канцлера Германии Олафа Шольца издание Frankfurter Rundschau. "Они были "дружелюбны" по тону, но каждый знал, что нужно помнить друг о друге", — сказал он.Так же Шольц отметил, что восстановление отношений с Россией потребует очень много времени.Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября 2024 года по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, ситуация на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.
германия
германия, владимир путин, олаф шольц
ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, Олаф Шольц
09:51 20.10.2025
 
Шольц после долгого молчания сделал заявление о Путине

Шольц: разговоры с Путиным проходили в доброжелательном тоне

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Олаф Шольц
Олаф Шольц. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Разговоры с главой России Владимиром Путиным проходили в доброжелательном тоне, цитирует бывшего канцлера Германии Олафа Шольца издание Frankfurter Rundschau.

"Они были "дружелюбны" по тону, но каждый знал, что нужно помнить друг о друге", — сказал он.
Так же Шольц отметил, что восстановление отношений с Россией потребует очень много времени.

Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября 2024 года по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, ситуация на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.
ГЕРМАНИЯ Владимир Путин Олаф Шольц
 
 
