Шольц после долгого молчания сделал заявление о Путине

Шольц после долгого молчания сделал заявление о Путине

Шольц после долгого молчания сделал заявление о Путине

Разговоры с главой России Владимиром Путиным проходили в доброжелательном тоне, цитирует бывшего канцлера Германии Олафа Шольца издание Frankfurter Rundschau...

МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Разговоры с главой России Владимиром Путиным проходили в доброжелательном тоне, цитирует бывшего канцлера Германии Олафа Шольца издание Frankfurter Rundschau. "Они были "дружелюбны" по тону, но каждый знал, что нужно помнить друг о друге", — сказал он.Так же Шольц отметил, что восстановление отношений с Россией потребует очень много времени.Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября 2024 года по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, ситуация на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.

