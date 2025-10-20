https://1prime.ru/20251020/siyyarto-863702604.html
Сийярто анонсировал громкое заявление по Украине на встречах Евросоюза
Сийярто анонсировал громкое заявление по Украине на встречах Евросоюза - 20.10.2025, ПРАЙМ
Сийярто анонсировал громкое заявление по Украине на встречах Евросоюза
На встречах с представителями стран Европейского союза Будапешт намерен выступать против дальнейшей военной поддержки Киева, написал в Facebook* глава... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T00:28+0300
2025-10-20T00:28+0300
2025-10-20T00:30+0300
политика
петер сийярто
венгрия
ес
украина
владимир путин
дональд трамп
мид
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859991374_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_62ce322a617dae7ec6aaeb5b5a48fe75.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На встречах с представителями стран Европейского союза Будапешт намерен выступать против дальнейшей военной поддержки Киева, написал в Facebook* глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Нам приходится защищать интересы Венгрии в обоих местах: в Совете ЕС по иностранным делам они хотят еще больше разжечь военную атмосферу, предоставляя украинцам еще больше денег и оружия, а в Энергетическом совете — подорвать безопасность нашего энергоснабжения, запретив закупку природного газа и нефти у России", — сказал глава внешнеполитического ведомства.Ранее он критиковал страны Европейского союза за попытки помешать переговорам между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его мнению, большинство политиков заинтересованы в продолжении украинского конфликта.Россия неоднократно предупреждала страны Запада, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и только затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО непосредственно участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и обучением военнослужащих.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863561538.html
венгрия
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859991374_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1356a0b9fb82658335944e63fcfb248a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петер сийярто, венгрия, ес, украина, владимир путин, дональд трамп, мид, киев
Политика, Петер Сийярто, ВЕНГРИЯ, ЕС, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, МИД, Киев
Сийярто анонсировал громкое заявление по Украине на встречах Евросоюза
Сийярто обещал, что выступит против военной помощи Украине на встречах Евросоюза
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На встречах с представителями стран Европейского союза Будапешт намерен выступать против дальнейшей военной поддержки Киева, написал в Facebook* глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Нам приходится защищать интересы Венгрии в обоих местах: в Совете ЕС по иностранным делам они хотят еще больше разжечь военную атмосферу, предоставляя украинцам еще больше денег и оружия, а в Энергетическом совете — подорвать безопасность нашего энергоснабжения, запретив закупку природного газа и нефти у России", — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Ранее он критиковал страны Европейского союза за попытки помешать переговорам между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его мнению, большинство политиков заинтересованы в продолжении украинского конфликта.
Россия неоднократно предупреждала страны Запада, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и только затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО непосредственно участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и обучением военнослужащих.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Поставки газа из России в Венгрию обновят рекорд, заявил Сийярто