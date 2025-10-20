Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто анонсировал громкое заявление по Украине на встречах Евросоюза - 20.10.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Сийярто анонсировал громкое заявление по Украине на встречах Евросоюза
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На встречах с представителями стран Европейского союза Будапешт намерен выступать против дальнейшей военной поддержки Киева, написал в Facebook* глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Нам приходится защищать интересы Венгрии в обоих местах: в Совете ЕС по иностранным делам они хотят еще больше разжечь военную атмосферу, предоставляя украинцам еще больше денег и оружия, а в Энергетическом совете — подорвать безопасность нашего энергоснабжения, запретив закупку природного газа и нефти у России", — сказал глава внешнеполитического ведомства.Ранее он критиковал страны Европейского союза за попытки помешать переговорам между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его мнению, большинство политиков заинтересованы в продолжении украинского конфликта.Россия неоднократно предупреждала страны Запада, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и только затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО непосредственно участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и обучением военнослужащих.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
00:28 20.10.2025 (обновлено: 00:30 20.10.2025)
 
Сийярто анонсировал громкое заявление по Украине на встречах Евросоюза

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На встречах с представителями стран Европейского союза Будапешт намерен выступать против дальнейшей военной поддержки Киева, написал в Facebook* глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Нам приходится защищать интересы Венгрии в обоих местах: в Совете ЕС по иностранным делам они хотят еще больше разжечь военную атмосферу, предоставляя украинцам еще больше денег и оружия, а в Энергетическом совете — подорвать безопасность нашего энергоснабжения, запретив закупку природного газа и нефти у России", — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Ранее он критиковал страны Европейского союза за попытки помешать переговорам между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его мнению, большинство политиков заинтересованы в продолжении украинского конфликта.
Россия неоднократно предупреждала страны Запада, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и только затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО непосредственно участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и обучением военнослужащих.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Поставки газа из России в Венгрию обновят рекорд, заявил Сийярто
15 октября, 19:13
 
