Страны ЕС хотят сорвать встречу Путина и Трампа, считает Сийярто - 20.10.2025
Страны ЕС хотят сорвать встречу Путина и Трампа, считает Сийярто
Страны ЕС хотят сорвать встречу Путина и Трампа, считает Сийярто - 20.10.2025, ПРАЙМ
Страны ЕС хотят сорвать встречу Путина и Трампа, считает Сийярто
Главы МИД стран ЕС на заседании продемонстрировали, что сделают все возможное, чтобы сорвать саммит РФ-США в Будапеште, заявил министр иностранных дел и... | 20.10.2025, ПРАЙМ
БУДАПЕШТ, 20 окт - ПРАЙМ. Главы МИД стран ЕС на заседании продемонстрировали, что сделают все возможное, чтобы сорвать саммит РФ-США в Будапеште, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Европа не заинтересована в том, чтобы саммит в Будапеште действительно принес мир. Из сегодняшних выступлений я должен сделать вывод, что значительное число европейских политиков сделают многое, фактически всё возможное, чтобы эта встреча вообще не состоялась", - сказал Сийярто по итогам заседания глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел телеканал М1.
16:38 20.10.2025
 
Страны ЕС хотят сорвать встречу Путина и Трампа, считает Сийярто

Сийярто: главы МИД ЕС показали, что сделают все, чтобы сорвать Путина и Трампа в Венгрии

Петер Сийярто
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
БУДАПЕШТ, 20 окт - ПРАЙМ. Главы МИД стран ЕС на заседании продемонстрировали, что сделают все возможное, чтобы сорвать саммит РФ-США в Будапеште, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Европа не заинтересована в том, чтобы саммит в Будапеште действительно принес мир. Из сегодняшних выступлений я должен сделать вывод, что значительное число европейских политиков сделают многое, фактически всё возможное, чтобы эта встреча вообще не состоялась", - сказал Сийярто по итогам заседания глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел телеканал М1.
Pais: возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште называют в ЕС кошмаром
18 октября, 13:45
Мировая экономика, РОССИЯ, Будапешт, РФ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, МИД, ЕС
 
 
Заголовок открываемого материала