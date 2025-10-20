https://1prime.ru/20251020/siyyarto-863721958.html
Страны ЕС хотят сорвать встречу Путина и Трампа, считает Сийярто
2025-10-20T16:38+0300
БУДАПЕШТ, 20 окт - ПРАЙМ. Главы МИД стран ЕС на заседании продемонстрировали, что сделают все возможное, чтобы сорвать саммит РФ-США в Будапеште, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Европа не заинтересована в том, чтобы саммит в Будапеште действительно принес мир. Из сегодняшних выступлений я должен сделать вывод, что значительное число европейских политиков сделают многое, фактически всё возможное, чтобы эта встреча вообще не состоялась", - сказал Сийярто по итогам заседания глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел телеканал М1.
