Сийярто: Венгрия не допустит принятия плана по отказу от газа из России - 20.10.2025
Сийярто: Венгрия не допустит принятия плана по отказу от газа из России
Сийярто: Венгрия не допустит принятия плана по отказу от газа из России - 20.10.2025, ПРАЙМ
Сийярто: Венгрия не допустит принятия плана по отказу от газа из России
Венгрия использует все политические и юридические средства, чтобы не допустить принятия плана RePowerEU с отказом от газа из РФ с 2027 года, заявил министр... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T20:11+0300
2025-10-20T20:11+0300
газ
венгрия
рф
брюссель
петер сийярто
ес
совет евросоюза
мид
энергетика
БУДАПЕШТ, 20 окт - ПРАЙМ. Венгрия использует все политические и юридические средства, чтобы не допустить принятия плана RePowerEU с отказом от газа из РФ с 2027 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее в понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. "Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии и сохраним результаты снижения тарифов на коммунальные услуги. Мы не позволим Брюсселю навязать венгерскому народу варварское повышение цен. Мы не позволим, чтобы венгерскому народу пришлось платить за коммунальные услуги во много раз больше, чем сейчас, из-за Украины. Поэтому мы используем все политические и все правовые средства, чтобы не допустить принятия этого закона", - сказал Сийярто по итогам заседания глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел телеканал М1. В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
венгрия
рф
брюссель
20:11 20.10.2025
 
Сийярто: Венгрия не допустит принятия плана по отказу от газа из России

Сийярто: Венгрия использует все средства, чтобы не допустить план по отказу от газа из РФ

Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 20 окт - ПРАЙМ. Венгрия использует все политические и юридические средства, чтобы не допустить принятия плана RePowerEU с отказом от газа из РФ с 2027 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее в понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
В Сербии назвали запрет ЕС на транзит российского газа катастрофой
"Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии и сохраним результаты снижения тарифов на коммунальные услуги. Мы не позволим Брюсселю навязать венгерскому народу варварское повышение цен. Мы не позволим, чтобы венгерскому народу пришлось платить за коммунальные услуги во много раз больше, чем сейчас, из-за Украины. Поэтому мы используем все политические и все правовые средства, чтобы не допустить принятия этого закона", - сказал Сийярто по итогам заседания глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел телеканал М1.
В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.
Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
Венгрия не поддержит использование ЕС доходов от российских активов
15 октября, 23:59
