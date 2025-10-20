Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Венгрии рассказали, почему не заблокируют пакет санкций против России - 20.10.2025
В Венгрии рассказали, почему не заблокируют пакет санкций против России
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Венгрия не планирует блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, так как добилась удаления из него мер, идущих вразрез с ее интересами, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. В начале октября издание EUObserver сообщало, что Венгрия, по-видимому, отказалась от своих претензий к новым антироссийским санкциям. "У нас нет... плана заблокировать его (19-й пакет - ред.). Мы смогли убрать все те меры, которые пошли бы против нашего национального интереса", - приводит издание Euractiv слова Сийярто. Когда издание спросило его, внес ли он вклад в дискуссии чиновников блока по поводу следующего пакета санкций против России, министр подчеркнул, что не "вносит вклад в безумие". Он подчеркнул, что санкционная политика Евросоюза провалилась. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
мировая экономика, россия, запад, рф, венгрия, петер сийярто, владимир путин, ес
Мировая экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, РФ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Владимир Путин, ЕС
В Венгрии рассказали, почему не заблокируют пакет санкций против России

