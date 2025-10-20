https://1prime.ru/20251020/slutskij-863703336.html

Слуцкий рассказал о подготовке празднования 80-летия Жириновского

Слуцкий рассказал о подготовке празднования 80-летия Жириновского - 20.10.2025, ПРАЙМ

Слуцкий рассказал о подготовке празднования 80-летия Жириновского

Утверждены первые мероприятия по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, весной 2026 года... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T01:16+0300

2025-10-20T01:16+0300

2025-10-20T01:16+0300

технологии

общество

россия

рф

владимир жириновский

леонид слуцкий

владимир путин

лдпр

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863703336.jpg?1760912170

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Утверждены первые мероприятия по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, весной 2026 года избранные цитаты Жириновского будут демонстрироваться на уличной рекламе по всей стране, сообщил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий. Ранее президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Утверждены первые мероприятия плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Программа мероприятий масштабна и очень разнообразна. Весной мы воплотим в реальность оригинальный мультимедийный проект по демонстрации избранных цитат Владимира Жириновского на конструкциях уличной рекламы по всей стране", - сказал Слуцкий. Парламентарий добавил, что в феврале 2026 года пройдет международный научно-экспертный форум "Жириновские чтения". Кроме того, весной 2026 года ЛДПР организует выставку в Манеже "Жириновский навсегда" и памятный концерт. Также в День российского парламентаризма (27 апреля) в Госдуме пройдут памятные мероприятия в его честь. Слуцкий отметил, что также активно продолжается работа по подготовке юбилейного собрания трудов Жириновского, помимо этого будет издано биографическое издание об основателе ЛДПР в сотрудничестве с Российским книжным союзом и создан двухсерийный документальный фильм о нем. Он подчеркнул, что разрабатывается уникальный экскурсионный маршрут "В. В. Жириновский – депутат Государственной Думы 1993-2022 годов" по местам, которые посещал политик. Также планируется выпуск государственных знаков почтовой оплаты и в первом квартале 2026 года - публикация стихотворения Жириновского "Исповедальный крик". "Это важно для истории и для сохранения наследия Жириновского – уникального политика и замечательного, неординарного человека. По сути, он первый политик России, в честь которого памятные мероприятия будут организовываться в соответствии с указом главы государства. Я благодарен Владимиру Владимировичу Путину за поддержку нашей инициативы о проведении торжеств на государственном уровне. Юбилейные мероприятия пройдут по всей стране и ещё раз напомнят гражданам России и нашим соотечественникам за рубежом о жизненном пути и прозорливых идеях незаурядного политика и патриота", - добавил Слуцкий. Лидер ЛДПР уточнил, что большую помощь в подготовке и реализации юбилейных мероприятий оказывает недавно учрежденное общероссийское общественное движение "Блок Жириновского" и фонд Жириновского. По его словам, все мероприятия ориентированы на простых людей в регионах России, интересы которых защищал "великий политик, которым помогал выживать, становиться на ноги, сделаем все, чтобы народная память о нашем Владимире Вольфовиче Жириновском никогда не померкла". "Особо хочу выразить признательность председателю Государственной Думы Вячеславу Викторовичу Володину, возглавившему оргкомитет по подготовке 80-летия, за неравнодушный подход и внимательное отношение к наследию Жириновского. Ведь это, по сути, история современной России, история становления российского парламентаризма", – заключил он. С 31 марта 1990 года ЛДПР возглавлял Жириновский. В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Слуцкого. 18 мая того же года Слуцкий был утвержден руководителем фракции, а 27 мая на внеочередном съезде ЛДПР избран председателем партии. Слуцкий был вновь избран на пост председателя ЛДПР 2 октября 2025 года в ходе XXXVII съезда партии сроком на четыре года.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , россия, рф, владимир жириновский, леонид слуцкий, владимир путин, лдпр, госдума