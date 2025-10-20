СМИ: США сокращают финансирование исследований редкоземельных металлов
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. США сокращают финансирование исследований редкоземельных металлов в момент, когда Китай усиливает контроль над их производством и экспортом, пишет обозреватель агентства Блумберг Томас Блэк.
"Проигнорированное предупреждение обернулось кризисом национальной безопасности, в котором Китай получил возможность нарушить глобальные производственные цепочки, ограничив поставки. США могли бы обратить этот кризис себе на пользу, увеличив поддержку исследований и производства редкоземельных материалов, но движутся в неверном направлении", - отмечает автор.
Как уточняется в статье, федеральное финансирование университетских исследований, позволивших создавать альтернативные технологии без использования редкоземельных элементов, сокращается в рамках политики президента Дональда Трампа. По мнению автора, такие меры подрывают способность США к инновациям и технологическим прорывам в ключевых отраслях.
Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.