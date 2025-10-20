Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США сокращают финансирование исследований редкоземельных металлов - 20.10.2025
СМИ: США сокращают финансирование исследований редкоземельных металлов
СМИ: США сокращают финансирование исследований редкоземельных металлов - 20.10.2025
СМИ: США сокращают финансирование исследований редкоземельных металлов
США сокращают финансирование исследований редкоземельных металлов в момент, когда Китай усиливает контроль над их производством и экспортом
2025-10-20T16:53+0300
2025-10-20T16:53+0300
мировая экономика
сша
китай
вашингтон
дональд трамп
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. США сокращают финансирование исследований редкоземельных металлов в момент, когда Китай усиливает контроль над их производством и экспортом, пишет обозреватель агентства Блумберг Томас Блэк. По его словам, Вашингтон не должен был игнорировать предупреждения 15-летней давности о способности Китая использовать свое доминирование в сфере редкоземельных металлов для давления на мировое производство. "Проигнорированное предупреждение обернулось кризисом национальной безопасности, в котором Китай получил возможность нарушить глобальные производственные цепочки, ограничив поставки. США могли бы обратить этот кризис себе на пользу, увеличив поддержку исследований и производства редкоземельных материалов, но движутся в неверном направлении", - отмечает автор. Как уточняется в статье, федеральное финансирование университетских исследований, позволивших создавать альтернативные технологии без использования редкоземельных элементов, сокращается в рамках политики президента Дональда Трампа. По мнению автора, такие меры подрывают способность США к инновациям и технологическим прорывам в ключевых отраслях. Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
сша
китай
вашингтон
мировая экономика, сша, китай, вашингтон, дональд трамп, скотт бессент
Мировая экономика, США, КИТАЙ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Скотт Бессент
16:53 20.10.2025
 
СМИ: США сокращают финансирование исследований редкоземельных металлов

Блумберг: США сокращают финансирование исследований редкоземельных металлов из-за Китая

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Флаги США и Китая. Архивное фото
© AFP / Wang Zhao
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. США сокращают финансирование исследований редкоземельных металлов в момент, когда Китай усиливает контроль над их производством и экспортом, пишет обозреватель агентства Блумберг Томас Блэк.
По его словам, Вашингтон не должен был игнорировать предупреждения 15-летней давности о способности Китая использовать свое доминирование в сфере редкоземельных металлов для давления на мировое производство.
"Проигнорированное предупреждение обернулось кризисом национальной безопасности, в котором Китай получил возможность нарушить глобальные производственные цепочки, ограничив поставки. США могли бы обратить этот кризис себе на пользу, увеличив поддержку исследований и производства редкоземельных материалов, но движутся в неверном направлении", - отмечает автор.
Как уточняется в статье, федеральное финансирование университетских исследований, позволивших создавать альтернативные технологии без использования редкоземельных элементов, сокращается в рамках политики президента Дональда Трампа. По мнению автора, такие меры подрывают способность США к инновациям и технологическим прорывам в ключевых отраслях.
Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
Мировая экономика, США, КИТАЙ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Скотт Бессент
 
 
