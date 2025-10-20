Биржевые цены на апельсиновый сок опустились до минимума с сентября 2022

https://1prime.ru/20251020/sok-863722700.html
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в понедельник снижаются на 3% - до самого низкого уровня с сентября 2022 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.49 мск цена ноябрьского (ближайшего) фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока снижалась на 3,33% относительно предыдущего закрытия - до 1,772 доллара за фунт. Показатель находится ниже отметки в 1,8 доллара впервые с 27 сентября 2022 года. С начала месяца цена опустилась на 25%, а с начала года - упала почти в три раза.
