Импорт СПГ в Европу в сентябре вырос на 40%

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в сентябре подскочил на 40% по сравнению с сентябрем прошлого года - до 8,95 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В сентябре 2025 года импорт СПГ в Европу подскочил на 40% (2,54 миллиона тонн) по сравнению с предыдущим годом, до 8,95 миллиона тонн, удвоив рост, зафиксированный в августе", - отмечается в докладе. Рост, как объясняется, был обусловлен снижением импорта трубопроводного газа и резким увеличением запроса на закачку газа в подземные хранилища в преддверии зимы. Больше всего импорт вырос в Бельгии, следом за ней Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша и Испания. При этом с января по сентябрь текущего года импорт СПГ в Европу вырос на 28% (20,5 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 94,05 миллиона тонн, также говорится в докладе.

