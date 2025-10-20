Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Импорт СПГ в Европу в сентябре вырос на 40% - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251020/spg-863724842.html
Импорт СПГ в Европу в сентябре вырос на 40%
Импорт СПГ в Европу в сентябре вырос на 40% - 20.10.2025, ПРАЙМ
Импорт СПГ в Европу в сентябре вырос на 40%
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в сентябре подскочил на 40% по сравнению с сентябрем прошлого года - до 8,95 миллиона тонн, говорится в докладе | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T17:59+0300
2025-10-20T17:59+0300
газ
европа
бельгия
франция
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75162/29/751622903_0:45:601:383_1920x0_80_0_0_a4a9ed08cb3eda9f6bccaaddfff7d49f.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в сентябре подскочил на 40% по сравнению с сентябрем прошлого года - до 8,95 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В сентябре 2025 года импорт СПГ в Европу подскочил на 40% (2,54 миллиона тонн) по сравнению с предыдущим годом, до 8,95 миллиона тонн, удвоив рост, зафиксированный в августе", - отмечается в докладе. Рост, как объясняется, был обусловлен снижением импорта трубопроводного газа и резким увеличением запроса на закачку газа в подземные хранилища в преддверии зимы. Больше всего импорт вырос в Бельгии, следом за ней Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша и Испания. При этом с января по сентябрь текущего года импорт СПГ в Европу вырос на 28% (20,5 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 94,05 миллиона тонн, также говорится в докладе.
https://1prime.ru/20251020/miller-863723898.html
европа
бельгия
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75162/29/751622903_14:0:585:428_1920x0_80_0_0_97d40ef04f1de44898ef84c467ab9985.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, бельгия, франция, энергетика
Газ, ЕВРОПА, БЕЛЬГИЯ, ФРАНЦИЯ, энергетика
17:59 20.10.2025
 
Импорт СПГ в Европу в сентябре вырос на 40%

Импорт СПГ в Европу в сентябре вырос на 40% по сравнению с сентябрем прошлого года

Завод СПГ
Завод СПГ
Завод СПГ. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в сентябре подскочил на 40% по сравнению с сентябрем прошлого года - до 8,95 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В сентябре 2025 года импорт СПГ в Европу подскочил на 40% (2,54 миллиона тонн) по сравнению с предыдущим годом, до 8,95 миллиона тонн, удвоив рост, зафиксированный в августе", - отмечается в докладе.
Рост, как объясняется, был обусловлен снижением импорта трубопроводного газа и резким увеличением запроса на закачку газа в подземные хранилища в преддверии зимы.
Больше всего импорт вырос в Бельгии, следом за ней Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша и Испания.
При этом с января по сентябрь текущего года импорт СПГ в Европу вырос на 28% (20,5 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 94,05 миллиона тонн, также говорится в докладе.
Алексей Миллер - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Миллер прокомментировал попытки Европы заменить газ из России на СПГ из США
17:37
 
ГазЕВРОПАБЕЛЬГИЯФРАНЦИЯэнергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала