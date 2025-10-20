https://1prime.ru/20251020/ssha-863726783.html

СМИ: США уведомили Европу о нежелании использовать российские активы

СМИ: США уведомили Европу о нежелании использовать российские активы - 20.10.2025, ПРАЙМ

СМИ: США уведомили Европу о нежелании использовать российские активы

20.10.2025

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. США уведомили страны Европы, что пока не будут присоединяться к плану использовать замороженные российские активы для предоставления Киеву кредита на сумму 140 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на предстоящем заседании Европейского совета 23 октября будет настаивать на том, чтобы ЕС использовал российские активы для предоставления Киеву кредита на сумму 140 миллиардов евро. "Американские чиновники проинформировали свои европейских коллег, что они пока не будут присоединяться к инициативе, на полях встречи МВФ в Вашингтоне на прошлой неделе", - говорится в публикации. Чиновники из США объяснили свое нежелание содействовать плану рисками для рыночной стабильности, пишет агентство. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. Более того, ЕК продвигает идею выделить Украине кредит за счет самих российских активов, который Киев вернул бы после выплаты Россией "репараций". Консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. А председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял РИА Новости, что требования репараций от России носят демагогический характер. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

