СМИ: Австралия и США подписали соглашение по критически важным ископаемым
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и президент США Дональд Трамп подписали соглашение по критически важным минералам на сумму в 1 миллиард долларов США, сообщает телеканал ABC News. Энтони Альбанезе с 19 по 21 октября находится в США с официальным визитом, чтобы обсудить с Трампом торговое, инвестиционное и военное взаимодействие между двумя странами. "Австралия и США подписали соглашение о критически важных полезных ископаемых на сумму в миллиард долларов", - сообщает ABC News Среди деталей сделки Альбанезе также выделил совместные инвестиции между Канберрой и Вашингтоном, несколько проектов в Австралии и совместные проекты США, Австралии и Японии. В ходе встречи премьер-министр пригласил Трампа в Австралию. "Трамп сказал, что "сегодня" Альбанезе пригласил его в Австралию, и что он серьезно рассматривает это предложение", - сообщил телеканалу журналист, находящийся на встрече. По данным телеканала, президент США мало говорил о соглашении AUKUS между Австралией, США и Великобританией. Однако он заявил, что "план продвигается очень быстро". Он также гарантировал, что Австралия получит подлодки в соответствии с соглашением. Трехстороннее оборонное сотрудничество AUKUS было оформлено в сентябре 2021 года и объединило Австралию, США и Великобританию. В рамках соглашения предусмотрены два основных направления: "Столп 1" и "Столп 2". Первый относится к созданию австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий. В частности, в рамках партнерства Соединенные Штаты планируют в 2030-х годах поставить Австралийскому Союзу три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. Для этого Содружество Австралии должно заплатить Штатам 2 миллиарда долларов до конца этого года. Второй компонент относится к развитию комплекса технологий, включая подводную робототехнику, квантовую электронику, кибербезопасность, потенциал электронной войны, сверхзвуковые вооружения и механизмы защиты от них.
