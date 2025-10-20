Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Австралия и США подписали соглашение по критически важным ископаемым - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251020/ssha-863730169.html
СМИ: Австралия и США подписали соглашение по критически важным ископаемым
СМИ: Австралия и США подписали соглашение по критически важным ископаемым - 20.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: Австралия и США подписали соглашение по критически важным ископаемым
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и президент США Дональд Трамп подписали соглашение по критически важным минералам на сумму в 1 миллиард долларов США, | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T20:48+0300
2025-10-20T20:48+0300
мировая экономика
австралия
сша
великобритания
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861264107_0:306:3076:2036_1920x0_80_0_0_3f907c47a877b581e168b38ef5b732e9.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и президент США Дональд Трамп подписали соглашение по критически важным минералам на сумму в 1 миллиард долларов США, сообщает телеканал ABC News. Энтони Альбанезе с 19 по 21 октября находится в США с официальным визитом, чтобы обсудить с Трампом торговое, инвестиционное и военное взаимодействие между двумя странами. "Австралия и США подписали соглашение о критически важных полезных ископаемых на сумму в миллиард долларов", - сообщает ABC News Среди деталей сделки Альбанезе также выделил совместные инвестиции между Канберрой и Вашингтоном, несколько проектов в Австралии и совместные проекты США, Австралии и Японии. В ходе встречи премьер-министр пригласил Трампа в Австралию. "Трамп сказал, что "сегодня" Альбанезе пригласил его в Австралию, и что он серьезно рассматривает это предложение", - сообщил телеканалу журналист, находящийся на встрече. По данным телеканала, президент США мало говорил о соглашении AUKUS между Австралией, США и Великобританией. Однако он заявил, что "план продвигается очень быстро". Он также гарантировал, что Австралия получит подлодки в соответствии с соглашением. Трехстороннее оборонное сотрудничество AUKUS было оформлено в сентябре 2021 года и объединило Австралию, США и Великобританию. В рамках соглашения предусмотрены два основных направления: "Столп 1" и "Столп 2". Первый относится к созданию австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий. В частности, в рамках партнерства Соединенные Штаты планируют в 2030-х годах поставить Австралийскому Союзу три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. Для этого Содружество Австралии должно заплатить Штатам 2 миллиарда долларов до конца этого года. Второй компонент относится к развитию комплекса технологий, включая подводную робототехнику, квантовую электронику, кибербезопасность, потенциал электронной войны, сверхзвуковые вооружения и механизмы защиты от них.
https://1prime.ru/20251020/smi-863722513.html
https://1prime.ru/20251013/ft-863451242.html
австралия
сша
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861264107_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_1d9f92aa186b896741b6041878cf8e57.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, австралия, сша, великобритания, дональд трамп
Мировая экономика, АВСТРАЛИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп
20:48 20.10.2025
 
СМИ: Австралия и США подписали соглашение по критически важным ископаемым

ABC News: Австралия и США подписали соглашение о полезных ископаемых на $1 млрд

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и президент США Дональд Трамп подписали соглашение по критически важным минералам на сумму в 1 миллиард долларов США, сообщает телеканал ABC News.
Энтони Альбанезе с 19 по 21 октября находится в США с официальным визитом, чтобы обсудить с Трампом торговое, инвестиционное и военное взаимодействие между двумя странами.
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
СМИ: США сокращают финансирование исследований редкоземельных металлов
16:53
"Австралия и США подписали соглашение о критически важных полезных ископаемых на сумму в миллиард долларов", - сообщает ABC News
Среди деталей сделки Альбанезе также выделил совместные инвестиции между Канберрой и Вашингтоном, несколько проектов в Австралии и совместные проекты США, Австралии и Японии.
В ходе встречи премьер-министр пригласил Трампа в Австралию.
"Трамп сказал, что "сегодня" Альбанезе пригласил его в Австралию, и что он серьезно рассматривает это предложение", - сообщил телеканалу журналист, находящийся на встрече.
По данным телеканала, президент США мало говорил о соглашении AUKUS между Австралией, США и Великобританией. Однако он заявил, что "план продвигается очень быстро". Он также гарантировал, что Австралия получит подлодки в соответствии с соглашением.
Трехстороннее оборонное сотрудничество AUKUS было оформлено в сентябре 2021 года и объединило Австралию, США и Великобританию. В рамках соглашения предусмотрены два основных направления: "Столп 1" и "Столп 2". Первый относится к созданию австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий. В частности, в рамках партнерства Соединенные Штаты планируют в 2030-х годах поставить Австралийскому Союзу три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. Для этого Содружество Австралии должно заплатить Штатам 2 миллиарда долларов до конца этого года. Второй компонент относится к развитию комплекса технологий, включая подводную робототехнику, квантовую электронику, кибербезопасность, потенциал электронной войны, сверхзвуковые вооружения и механизмы защиты от них.
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
FT: Канада близка к заключению торговых соглашений с США
13 октября, 08:59
 
Мировая экономикаАВСТРАЛИЯСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала