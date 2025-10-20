https://1prime.ru/20251020/ssha-863730169.html

СМИ: Австралия и США подписали соглашение по критически важным ископаемым

СМИ: Австралия и США подписали соглашение по критически важным ископаемым - 20.10.2025, ПРАЙМ

СМИ: Австралия и США подписали соглашение по критически важным ископаемым

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и президент США Дональд Трамп подписали соглашение по критически важным минералам на сумму в 1 миллиард долларов США, | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T20:48+0300

2025-10-20T20:48+0300

2025-10-20T20:48+0300

мировая экономика

австралия

сша

великобритания

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861264107_0:306:3076:2036_1920x0_80_0_0_3f907c47a877b581e168b38ef5b732e9.jpg

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и президент США Дональд Трамп подписали соглашение по критически важным минералам на сумму в 1 миллиард долларов США, сообщает телеканал ABC News. Энтони Альбанезе с 19 по 21 октября находится в США с официальным визитом, чтобы обсудить с Трампом торговое, инвестиционное и военное взаимодействие между двумя странами. "Австралия и США подписали соглашение о критически важных полезных ископаемых на сумму в миллиард долларов", - сообщает ABC News Среди деталей сделки Альбанезе также выделил совместные инвестиции между Канберрой и Вашингтоном, несколько проектов в Австралии и совместные проекты США, Австралии и Японии. В ходе встречи премьер-министр пригласил Трампа в Австралию. "Трамп сказал, что "сегодня" Альбанезе пригласил его в Австралию, и что он серьезно рассматривает это предложение", - сообщил телеканалу журналист, находящийся на встрече. По данным телеканала, президент США мало говорил о соглашении AUKUS между Австралией, США и Великобританией. Однако он заявил, что "план продвигается очень быстро". Он также гарантировал, что Австралия получит подлодки в соответствии с соглашением. Трехстороннее оборонное сотрудничество AUKUS было оформлено в сентябре 2021 года и объединило Австралию, США и Великобританию. В рамках соглашения предусмотрены два основных направления: "Столп 1" и "Столп 2". Первый относится к созданию австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий. В частности, в рамках партнерства Соединенные Штаты планируют в 2030-х годах поставить Австралийскому Союзу три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. Для этого Содружество Австралии должно заплатить Штатам 2 миллиарда долларов до конца этого года. Второй компонент относится к развитию комплекса технологий, включая подводную робототехнику, квантовую электронику, кибербезопасность, потенциал электронной войны, сверхзвуковые вооружения и механизмы защиты от них.

https://1prime.ru/20251020/smi-863722513.html

https://1prime.ru/20251013/ft-863451242.html

австралия

сша

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, австралия, сша, великобритания, дональд трамп