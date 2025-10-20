Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Северсталь" увеличила выпуск стали на пять процентов за девять месяцев - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251020/stal-863714602.html
"Северсталь" увеличила выпуск стали на пять процентов за девять месяцев
"Северсталь" увеличила выпуск стали на пять процентов за девять месяцев - 20.10.2025, ПРАЙМ
"Северсталь" увеличила выпуск стали на пять процентов за девять месяцев
"Северсталь" в январе-сентябре 2025 года увеличила выпуск стали на 5% в годовом выражении, до 8,06 миллиона тонн, производство чугуна выросло на 16%, до 8,29... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T11:05+0300
2025-10-20T11:05+0300
экономика
северсталь
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/83856/66/838566696_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8b63f1d1fb7e6614d3e0391fe0e12f6f.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. "Северсталь" в январе-сентябре 2025 года увеличила выпуск стали на 5% в годовом выражении, до 8,06 миллиона тонн, производство чугуна выросло на 16%, до 8,29 миллиона тонн, сообщила компания. "Производство чугуна выросло на 16% год к году, до 8,29 миллиона тонн, а производство стали увеличилось на 5% год к году, до 8,06 миллиона тонн, на фоне крупных ремонтов прошлого года", - приводятся в сообщении консолидированные операционные результаты "Северстали" за девять месяцев.
https://1prime.ru/20251020/med-863710544.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83856/66/838566696_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ac8d2ffc4799e7f6f91f2531f8961f62.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
северсталь, промышленность
Экономика, Северсталь, Промышленность
11:05 20.10.2025
 
"Северсталь" увеличила выпуск стали на пять процентов за девять месяцев

"Северсталь" за 9 месяцев увеличила выпуск стали на 5%, до 8,06 млн тонн

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкМеталлургический комбинат
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Металлургический комбинат. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Коркка
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. "Северсталь" в январе-сентябре 2025 года увеличила выпуск стали на 5% в годовом выражении, до 8,06 миллиона тонн, производство чугуна выросло на 16%, до 8,29 миллиона тонн, сообщила компания.
"Производство чугуна выросло на 16% год к году, до 8,29 миллиона тонн, а производство стали увеличилось на 5% год к году, до 8,06 миллиона тонн, на фоне крупных ремонтов прошлого года", - приводятся в сообщении консолидированные операционные результаты "Северстали" за девять месяцев.
Медная проволока
Цена на медь поднимается после данных о промышленности в Китае
09:26
 
ЭкономикаСеверстальПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала