"Северсталь" увеличила выпуск стали на пять процентов за девять месяцев

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. "Северсталь" в январе-сентябре 2025 года увеличила выпуск стали на 5% в годовом выражении, до 8,06 миллиона тонн, производство чугуна выросло на 16%, до 8,29 миллиона тонн, сообщила компания. "Производство чугуна выросло на 16% год к году, до 8,29 миллиона тонн, а производство стали увеличилось на 5% год к году, до 8,06 миллиона тонн, на фоне крупных ремонтов прошлого года", - приводятся в сообщении консолидированные операционные результаты "Северстали" за девять месяцев.
