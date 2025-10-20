Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт: отказ ЦБ Турции от снижения ставки может вызвать негатив на рынках - 20.10.2025
Эксперт: отказ ЦБ Турции от снижения ставки может вызвать негатив на рынках
Центральный банк Турции на ближайшем заседании 23 октября может снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, сохранение же ставки на текущем уровне может... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20
2025-10-20T09:17+0300
АНКАРА, 20 окт – ПРАЙМ. Центральный банк Турции на ближайшем заседании 23 октября может снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, сохранение же ставки на текущем уровне может спровоцировать негативные настроения на финансовых рынках, пишет издание Ekonomim со ссылкой на прогноз экономиста Али Агаоглу. По данным национального института статистики TÜİK, годовая инфляция в Турции в сентябре ускорилась до 33,29% по сравнению с 32,95% в августе. Месячный рост цен составил 3,23%. На этом фоне часть аналитиков ранее допускала, что регулятор приостановит цикл смягчения. В начале октября экономист Хикмет Байдар заявил РИА Новости, что Центробанк, вероятно, отложит дальнейшее снижение ставки. В сентябре регулятор уже понизил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта - до 40,5%. Али Агаоглу считает, что регулятор продолжит смягчение, но в более осторожном формате. "Я ожидаю снижения на 100 базисных пунктов. Отсутствие изменения ставки рынок может интерпретировать как сигнал о проблемах, что усилит пессимизм", - сказал эксперт. Согласно официальным прогнозам властей, инфляция в Турции замедлится до 28,5% в 2025 году, до 16% - в 2026 году и до 9% - в 2027 году, ранее сообщал вице-президент республики Джевдет Йылмаз. Центральный банк Турции перешел к жесткой денежно-кредитной политике в июне 2023 года, повысив ключевую ставку с 8,5% до 15%. В дальнейшем она последовательно увеличивалась и достигла 50% в марте прошлого года, после чего оставалась неизменной до конца года. В декабре ставка была снижена до 47,5%, а в июле текущего года - до 43%.
09:17 20.10.2025
 
Эксперт: отказ ЦБ Турции от снижения ставки может вызвать негатив на рынках

Экономист Агаоглу: отказ ЦБ Турции от снижения ставки может вызвать негатив на рынках

