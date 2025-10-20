https://1prime.ru/20251020/sud-863704355.html

Суд обязал жену экс-замминистра энергетики сдать ювелирные изделия

МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Тверской области обязал Светлану Светлицкую, жену признанного банкротом бывшего замминистра энергетики РФ Станислава Светлицкого, передать в конкурсную массу мужа ювелирные изделия, драгоценные камни, часы, монеты, слитки драгметаллов, но этот вопрос будет рассмотрен заново, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд первой инстанции в июне истребовал у Светлицкой для передачи финансовому управляющему Светлицкого "колье, серьги, кольца, цепи из драгоценных металлов (в том числе золота) общим весом 282,37 грамма… сапфиры, рубины в количестве 41 штука… природные недрагоценные камни и органно-минеральные образования (жемчуг) в количестве 200 штук… камни, находящиеся в составе изделий, относящиеся к природным драгоценным камням, в количестве 717 штук (в том числе ограненные алмазы (бриллианты – 219 штук), сапфиры (435 штук) и изумруды (63 штуки), природным недрагоценным камням (топаз – 6055 штук)". Среди другого имущества, которое суд по заявлению финуправляющего Игоря Овчинникова истребовал у Светлицкой, - медали и монеты из металлов "белого и желтого цветов", слитки золота и серебра массой по 50 граммов, часы Breguet (три штуки), Ulysse Nardin (две штуки), Blancpain, Audermars Piguet, Van Der Bauwede Magnum, Daniel Roth. На случай неисполнения судебного акта суд определил взыскать со Светлицкой в конкурсную массу ее мужа судебную неустойку в размере 10 тысяч рублей за каждый день неисполнения, начиная с даты вступления определения суда в законную силу по день фактического исполнения. Светлицкая обжаловала определение суда, и Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд решил, что заявление финуправляющего об истребовании у нее имущества должно быть рассмотрено заново по правилам первой инстанции, так как нижестоящий суд не уведомил Светлицкую о разбирательстве и она в процессе не участвовала. Апелляция повторно рассмотрит дело в ноябре. Апелляционный суд решил запросить в Пролетарском суде Ростова-на-Дону документы из уголовного дела, подтверждающие передачу Светлицкой "драгоценностей и иных ценных предметов, изъятых в ходе обыска Следственным комитетом Российской Федерации по месту жительства Светлицкого С.Ю.". Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону в 2020 году приговорил Светлицкого к 12 годам лишения свободы по делу о хищении из банка более 7,7 миллиарда рублей. Арбитражный суд Тверской области в 2023 году признал Светлицкого банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. В сентябре этого года Тверской суд Москвы обратил в доход государства АО "Ростовводоканал" с активами более чем на 4,6 миллиарда рублей, чьим бенефициаром был Светлицкий.

