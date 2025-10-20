https://1prime.ru/20251020/tovarooborot-863720962.html

Посол России в Сербии оценил перспективы прямого сотрудничества

Посол России в Сербии оценил перспективы прямого сотрудничества - 20.10.2025, ПРАЙМ

Посол России в Сербии оценил перспективы прямого сотрудничества

Прямое сотрудничество между Москвой и Белградом может и должно способствовать росту общего товарооборота России и Сербии и возвращения его к прежним показателям | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T16:18+0300

2025-10-20T16:18+0300

2025-10-20T16:22+0300

россия

сербия

москва

белград

александр вучич

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83695/31/836953125_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_74da437e129a0e273cd145ad23d74697.jpg

БЕЛГРАД, 20 окт – ПРАЙМ. Прямое сотрудничество между Москвой и Белградом может и должно способствовать росту общего товарооборота России и Сербии и возвращения его к прежним показателям до пандемии COVID-19, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Власти Москвы и Белграда на годовщину освобождения столицы Сербии во Второй мировой войне в понедельник в рамках "Дней Москвы" подписали меморандум о взаимопонимании на 2026-2029 годы по развитию инфраструктурного, образовательного, культурного и спортивного сотрудничества. Днем открылся бизнес-форум "Белград – Москва: новые возможности для бизнеса". "Форум проводится 20 октября и показывает, что наше сотрудничество имеет историческую традицию, духовные корни и современные новейшие формы сотрудничества и практики, что важнее всего. Перед нашим собранием я посмотрел, о чем разговаривали наши президенты в Пекине (в сентябре – ред.) и при других многочисленных контактах, то, что они выделяли, как важнейшие направления и сферы сотрудничества, в том числе сотрудничество между Москвой и Белградом, Москвой и Сербией. Они пришли к выводу, что региональное, прямое сотрудничество – лучший способ ускорения взаимоотношений, развития прямых контактов и, о чем уже сказали, сейчас самое важное в наших отношениях, это дает наилучшую возможность вернуться к объему товарооборота, который у нас был еще до пандемии COVID-19", - заявил собравшимся глава российского диппредставительства. Он напомнил, что Сербия не присоединилась к санкциям Запада в отношении РФ и есть возможности для развития и реализации российско-сербских проектов, но "работа на внешнем рынке отяжелена, как и инфраструктура, логистика из-за незаконных западных санкций". По словам посла РФ, это подталкивает искать и находить дополнительные возможности сотрудничества между Москвой и Белградом, в том числе в сфере цифровизации и информационных технологий. Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале сентября, что за шесть месяцев 2025 года торговый оборот Сербии и РФ вырос на 4% относительно того же периода прошлого года, после спада на 19% в 2024 году относительно того же периода 2023 года. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко 10 июня заявил, что до конца года ожидает роста торгового оборота между Россией и Сербией.

https://1prime.ru/20251011/serbiya-863410943.html

https://1prime.ru/20250904/vuchich-861766454.html

сербия

москва

белград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сербия, москва, белград, александр вучич, мировая экономика