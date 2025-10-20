Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол России в Сербии оценил перспективы прямого сотрудничества - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251020/tovarooborot-863720962.html
Посол России в Сербии оценил перспективы прямого сотрудничества
Посол России в Сербии оценил перспективы прямого сотрудничества - 20.10.2025, ПРАЙМ
Посол России в Сербии оценил перспективы прямого сотрудничества
Прямое сотрудничество между Москвой и Белградом может и должно способствовать росту общего товарооборота России и Сербии и возвращения его к прежним показателям | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T16:18+0300
2025-10-20T16:22+0300
россия
сербия
москва
белград
александр вучич
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/31/836953125_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_74da437e129a0e273cd145ad23d74697.jpg
БЕЛГРАД, 20 окт – ПРАЙМ. Прямое сотрудничество между Москвой и Белградом может и должно способствовать росту общего товарооборота России и Сербии и возвращения его к прежним показателям до пандемии COVID-19, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Власти Москвы и Белграда на годовщину освобождения столицы Сербии во Второй мировой войне в понедельник в рамках "Дней Москвы" подписали меморандум о взаимопонимании на 2026-2029 годы по развитию инфраструктурного, образовательного, культурного и спортивного сотрудничества. Днем открылся бизнес-форум "Белград – Москва: новые возможности для бизнеса". "Форум проводится 20 октября и показывает, что наше сотрудничество имеет историческую традицию, духовные корни и современные новейшие формы сотрудничества и практики, что важнее всего. Перед нашим собранием я посмотрел, о чем разговаривали наши президенты в Пекине (в сентябре – ред.) и при других многочисленных контактах, то, что они выделяли, как важнейшие направления и сферы сотрудничества, в том числе сотрудничество между Москвой и Белградом, Москвой и Сербией. Они пришли к выводу, что региональное, прямое сотрудничество – лучший способ ускорения взаимоотношений, развития прямых контактов и, о чем уже сказали, сейчас самое важное в наших отношениях, это дает наилучшую возможность вернуться к объему товарооборота, который у нас был еще до пандемии COVID-19", - заявил собравшимся глава российского диппредставительства. Он напомнил, что Сербия не присоединилась к санкциям Запада в отношении РФ и есть возможности для развития и реализации российско-сербских проектов, но "работа на внешнем рынке отяжелена, как и инфраструктура, логистика из-за незаконных западных санкций". По словам посла РФ, это подталкивает искать и находить дополнительные возможности сотрудничества между Москвой и Белградом, в том числе в сфере цифровизации и информационных технологий. Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале сентября, что за шесть месяцев 2025 года торговый оборот Сербии и РФ вырос на 4% относительно того же периода прошлого года, после спада на 19% в 2024 году относительно того же периода 2023 года. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко 10 июня заявил, что до конца года ожидает роста торгового оборота между Россией и Сербией.
https://1prime.ru/20251011/serbiya-863410943.html
https://1prime.ru/20250904/vuchich-861766454.html
сербия
москва
белград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/31/836953125_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_63cc5fe906d85095c5515c05104afabf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сербия, москва, белград, александр вучич, мировая экономика
РОССИЯ, СЕРБИЯ, МОСКВА, БЕЛГРАД, Александр Вучич, Мировая экономика
16:18 20.10.2025 (обновлено: 16:22 20.10.2025)
 
Посол России в Сербии оценил перспективы прямого сотрудничества

Боцан-Харченко: прямое сотрудничество РФ и Сербии может способствовать росту товарооборота

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии
Флаги России и Сербии. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 20 окт – ПРАЙМ. Прямое сотрудничество между Москвой и Белградом может и должно способствовать росту общего товарооборота России и Сербии и возвращения его к прежним показателям до пандемии COVID-19, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Власти Москвы и Белграда на годовщину освобождения столицы Сербии во Второй мировой войне в понедельник в рамках "Дней Москвы" подписали меморандум о взаимопонимании на 2026-2029 годы по развитию инфраструктурного, образовательного, культурного и спортивного сотрудничества. Днем открылся бизнес-форум "Белград – Москва: новые возможности для бизнеса".
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич не хочет национализировать NIS, заявила глава Минэнерго Сербии
11 октября, 14:10
"Форум проводится 20 октября и показывает, что наше сотрудничество имеет историческую традицию, духовные корни и современные новейшие формы сотрудничества и практики, что важнее всего. Перед нашим собранием я посмотрел, о чем разговаривали наши президенты в Пекине (в сентябре – ред.) и при других многочисленных контактах, то, что они выделяли, как важнейшие направления и сферы сотрудничества, в том числе сотрудничество между Москвой и Белградом, Москвой и Сербией. Они пришли к выводу, что региональное, прямое сотрудничество – лучший способ ускорения взаимоотношений, развития прямых контактов и, о чем уже сказали, сейчас самое важное в наших отношениях, это дает наилучшую возможность вернуться к объему товарооборота, который у нас был еще до пандемии COVID-19", - заявил собравшимся глава российского диппредставительства.
Он напомнил, что Сербия не присоединилась к санкциям Запада в отношении РФ и есть возможности для развития и реализации российско-сербских проектов, но "работа на внешнем рынке отяжелена, как и инфраструктура, логистика из-за незаконных западных санкций". По словам посла РФ, это подталкивает искать и находить дополнительные возможности сотрудничества между Москвой и Белградом, в том числе в сфере цифровизации и информационных технологий.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале сентября, что за шесть месяцев 2025 года торговый оборот Сербии и РФ вырос на 4% относительно того же периода прошлого года, после спада на 19% в 2024 году относительно того же периода 2023 года.
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко 10 июня заявил, что до конца года ожидает роста торгового оборота между Россией и Сербией.
Президент Сербии Александр Вучич с супругой Тамарой Вучич на церемонии встречи председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций - участников III Международного форума Один пояс, один путь в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Торговый оборот Сербии и Китая достиг исторического максимума
4 сентября, 10:25
 
РОССИЯСЕРБИЯМОСКВАБЕЛГРАДАлександр ВучичМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала