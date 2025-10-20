https://1prime.ru/20251020/tramp-863704112.html

Трамп на переговорах с Зеленским рассуждал о гарантиях безопасности

Добавлены подробности (после 2 абзаца) | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T03:46+0300

экономика

мировая экономика

общество

украина

сша

рф

дональд трамп

владимир зеленский

стив уиткофф

cnn

Добавлены подробности (после 2 абзаца) МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на переговорах с Владимиром Зеленским рассуждал о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника. "Трамп... размышлял о гарантиях безопасности и для Киева, и для Москвы", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на два анонимных источника. Как отмечают собеседники агентства, украинская делегация сочла комментарии американского лидера "обескураживающими". По данным третьего собеседника агентства, Трамп пришел к этому предложению, после того как Зеленский заявил, что добровольно "не отдаст" никакую территорию. "Встреча закончилась тем, что (Трамп - ред.) решил заключать "сделку там, где мы находимся - на линии демаркации", - заявил третий источник Рейтер. По словам одного из источников агентства, посылом Трампа было то, что "ваша страна (Украина - ред.) замерзнет и ваша страна будет разрушена", если Киев не заключит мирную сделку с РФ. Кроме того, спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф "был одним из тех, кто наиболее настойчиво" требовал от Украины согласиться на "обмен" территориями с РФ. Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось. В апреле 2025 года Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" — это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий". Зеленский перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске объявлял, что не пойдет на территориальные уступки. Но в конце августа он признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории.

украина

сша

рф

